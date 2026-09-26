Перша знахідка такого роду: в Угорщині знайшли рідкісні артефакти кельтів (фото)

Археологи, які працюють поблизу міста Ердебене на північному сході Угорщини, виявили кельтський спис та фурнітуру для щита. Зброя, знайдена під час польових розкопок, стала важливим свідченням існування кельтських громад у цьому регіоні.

Угорський національний музей описав знахідку як повний комплект деталей щита, виявлений поруч із списом. Під час польових робіт у вересні дослідники також виявили металеві предмети, уламки кераміки та інші матеріальні свідчення, але саме зброя стала найважливішою знахідкою, пише Heritage Daily.

У музеї зазначили, що це перша відома знахідка такого роду в районі Ердебене. Її значення пов'язане з обмеженою кількістю археологічних свідчень про кельтські поселення в цій частині Угорщини.

В інших районах північно-східної Угорщини під час розкопок було виявлено кладовища пізньої залізної доби та артефакти, пов'язані з кельтськими громадами, які оселилися в цьому регіоні у IV та III століттях до н. е.

Ця зброя вписується в набагато ширший період кельтської експансії. У IV столітті до н. е. групи, пов'язані з латенською культурою, переселилися до Карпатського басейну, зокрема на територію сучасної Угорщини. Кельтські громади також поширилися на частини Центральної та Східної Європи, засновуючи поселення поблизу грецького та римського світів. Воїни брали участь у військових кампаніях, а іноді служили найманцями.

Точна причина, чому фурнітура для спису та щита була розміщена разом, залишається невідомою Фото: Hungarian National Museum

Ця ширша історія була позначена конфліктами, але війни не були єдиною силою, що формувала кельтську експансію. Міграція, поселення, землеробство, торгівля та контакти з існуючими населеннями також сприяли поширенню латенської культури.

Точна причина, чому фурнітура для спису та щита була розміщена разом, залишається невідомою. Подальші дослідження повинні дозволити точніше датувати знахідки та розкрити їхнє походження.

Ця знахідка належить до того самого широкого періоду, що й кілька значних військових походів кельтів. У 390 або 387 р. до н. е., за різними античними хронологіями, кельтська армія розгромила римлян у битві при Аллії, а згодом увійшла до Риму й розграбувала значну його частину. У 279 р. до н. е. кельтські війська вторглися до Греції й просунулися в напрямку Дельф. Інші групи перетнули кордон Малої Азії й стали відомі як галати.

Карпатський басейн займав важливе географічне положення в контексті цих рухів. Він з'єднував території Центральної Європи з шляхами, що вели до Балкан та грецького світу.

Археологічні знахідки в Угорщині, зокрема середземноморські предмети, виявлені в кельтських поселеннях, свідчать про те, що громади регіону підтримували контакти з суспільствами, розташованими далі на південь. Такі предмети могли потрапити в цей регіон завдяки торгівлі, обміну, міграції або військових дій.

Юлій Цезар завоював значну частину Галлії між 58 і 50 роками до н. е., зокрема столицю паризіїв Лютецію Фото: Wikimedia Commons

Кельтські групи також неодноразово вступали в конфлікти з Римом у північній Італії та інших регіонах. Римська експансія поступово обмежувала політичну незалежність кельтів у багатьох районах, а Юлій Цезар завоював значну частину Галлії між 58 і 50 роками до н. е.

У рамках проєкту "Ердебене" місцевий ландшафт досліджується з 2024 року. Установи, фахівці та волонтери спільно працюють над картографуванням археологічних пам'яток, повторним обстеженням відомих місць та виявленням раніше невідомих. Для фіксації місць знахідок та вивчення того, як різні спільноти заселяли цей ландшафт з плином часу, використовуються польові обстеження та дослідження за допомогою металошукачів.

Подальший аналіз знахідок може прояснити, коли було виготовлено цю зброю, як вона потрапила до Ердебене та чому її залишили разом.

Інші новини науки