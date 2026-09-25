Історичний скарб знайшли у Польщі: знайдено близько 400 артефактів (фото)

Під час будівельних робіт у Влоцлавеку, Польща, виявили майже 400 історичних предметів До скарбу увійшли золоті та срібні вироби, прикраси, годинники, монети та інші артефакти.

Спочатку знахідки здавалися звичайними: археологи знайшли окремі ложки та виделку. Масштаб знахідки став очевидним лише згодом, коли кількість срібних столових приборів сягнула близько 120 штук, пише Heritage Daily.

Скарб включав золоті монети, золоті годинники, прикраси, декоративні фрагменти та уламки срібних свічників. Наразі археологи каталогізували 355 окремих предметів та 15 груп артефактів, а загальна кількість сягає близько 400 артефактів.

Доктор Ядвіга Левандовська, яка очолювала археологічні дослідження, зазначила, що масштаб знахідки здивував команду, яка проводила розкопки.

Наразі археологи каталогізували 355 окремих предметів та 15 груп артефактів Фото: Wloclawek Naszemiasto

"Ця знахідка нас справді здивувала", — сказала Левандовська, пояснивши, що дослідження допомагає реконструювати частину історії Влоцлавека приблизно 100-річної давнини. Колекція також відображає багатокультурний характер міста того періоду.

Предмети ще не пройшли повної консервації. Тому фахівцям знадобиться більше часу, щоб встановити їхній точний стан, датування та походження. Деякі з цих предметів також можуть дати підказки щодо людей, які володіли ними або збирали їх, хоча особистість власника залишається невідомою.

Під час розкопок було виявлено свідчення й набагато давнішого періоду. Археологи знайшли залишки споруд, дерев'яні колодязі та кераміку під сучасним містом. Дендрохронологічне дослідження збереженої деревини дозволило датувати деякі з цих залишків другою половиною XIV століття, що додає свідчень про середньовічний розвиток Влоцлавека.

Скарб включав золоті монети, золоті годинники, прикраси, декоративні фрагменти та уламки срібних свічників Фото: Wloclawek Naszemiasto

Особливо цікавим є контраст між цими знахідками. Середньовічні залишки показують, як місто розвивалося століттями раніше, тоді як пізніша колекція містить особисті та цінні предмети з набагато пізнішого періоду. Разом вони дають дослідникам свідчення про дуже різні етапи минулого Влоцлавека.

Знахідку було офіційно представлено 21 вересня, через кілька місяців після її виявлення. Спочатку чиновникам довелося пройти юридичні процедури та організувати спеціалізовану консервацію, щоб захистити знайдені артефакти.

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