В Польше обнаружили историческое сокровище: найдено около 400 артефактов (фото)

В ходе строительных работ во Влоцлавеке (Польша) обнаружили почти 400 исторических предметов. В клад вошли золотые и серебряные изделия, украшения, часы, монеты и другие артефакты.

Сначала находки казались обычными: археологи обнаружили несколько ложек и вилку. Масштаб находки стал очевиден лишь позже, когда количество серебряных столовых приборов достигло около 120 штук, пишет Heritage Daily.

Сокровище включало золотые монеты, золотые часы, украшения, декоративные фрагменты и обломки серебряных подсвечников. На данный момент археологи каталогизировали 355 отдельных предметов и 15 групп артефактов, а общее количество достигает около 400 артефактов.

Доктор Ядвига Левандовская, возглавлявшая археологические исследования, отметила, что масштаб находки удивил команду, проводившую раскопки.

На данный момент археологи каталогизировали 355 отдельных предметов и 15 групп артефактов Фото: Wloclawek Naszemiasto

"Эта находка действительно нас удивила", — сказала Левандовская, пояснив, что исследование помогает воссоздать часть истории Влоцлавека примерно 100-летней давности. Коллекция также отражает многокультурный характер города того периода.

Эти предметы ещё не прошли полную консервацию. Поэтому специалистам потребуется больше времени, чтобы установить их точное состояние, датировку и происхождение. Некоторые из этих предметов также могут дать подсказки о людях, которые ими владели или собирали их, хотя личность владельца остаётся неизвестной.

В ходе раскопок были обнаружены свидетельства гораздо более древнего периода. Археологи нашли остатки сооружений, деревянные колодцы и керамику под современным городом. Дендрохронологическое исследование сохранившейся древесины позволило датировать некоторые из этих остатков второй половиной XIV века, что добавляет свидетельств о средневековом развитии Влоцлавека.

Сокровище включало золотые монеты, золотые часы, украшения, декоративные фрагменты и обломки серебряных подсвечников Фото: Wloclawek Naszemiasto

Особенно интересен контраст между этими находками. Средневековые находки показывают, как город развивался столетиями ранее, тогда как более поздняя коллекция содержит личные и ценные предметы гораздо более позднего периода. Вместе они дают исследователям свидетельства о совершенно разных этапах прошлого Влоцлавека.

Находка была официально представлена 21 сентября, спустя несколько месяцев после её обнаружения. Сначала чиновникам пришлось пройти юридические процедуры и организовать специализированную консервацию, чтобы защитить найденные артефакты.

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