Находка клада стала необычным событием: чем удивил археологов остров Готланд (фото)

Археологи, работающие на шведском острове Готланд, обнаружили клад из 45 римских серебряных монет и золотого кольца рядом с многовековым хозяйством. Эти предметы, вероятно, были закопаны около 450 года н. э.

Клад был найден недалеко от стрельбища Тофта в ходе археологических раскопок. Ранее учёные идентифицировали четыре здания старинного фермерского хозяйства, а раскопки этой весной позволили обнаружить ещё два здания, пишет Heritage Daily.

По словам исследователей, обнаружение римского клада стало необычным событием, поскольку Готланд больше известен серебряными кладами эпохи викингов, датируемыми на несколько веков позже.

Археологи обнаружили клад, состоящий из 45 римских серебряных монет и золотого кольца Фото: Gotlands Museum

В кладе находились 45 римских серебряных денариев и золотое кольцо. Монеты были отчеканены в период между 98 и 192 годами н. э. и относятся ко времени правления пяти императоров: Траяна, Адриана, Антонина Пия, Марка Аврелия и Коммода. Также были представлены четыре императрицы: Сабина, Фаустина I, Фаустина II и Луцилла.

Специалист по римским монетам Леннарт Линд исследовал монеты для Музея Готланда. Их возраст не обязательно указывает на то, когда именно они попали на Готланд. Исследователи полагают, что денарии, вероятно, попали на остров в IV веке и оставались в обращении вплоть до V века.

Монеты были отчеканены в период между 98 и 192 годами н. э. Фото: Gotlands Museum

Золотое кольцо помогло установить, когда, вероятно, была закопана вся коллекция. Его дизайн, судя по всему, датируется примерно серединой V века. Поэтому исследователи датируют захоронение примерно 450 годом н. э. Это означает, что некоторые монеты, возможно, оставались в обращении более двух веков после их чеканки.

Сама усадьба, судя по всему, существовала примерно в то же время. Среди находок из двух недавно раскопанных зданий была керамика, а радиоуглецевый анализ костей из одного из зданий показал, что оно использовалось в V веке. Таким образом, датировка здания и золотого кольца указывают на один и тот же период.

Золотое кольцо помогло установить, когда, вероятно, была закопана вся коллекция Фото: Gotlands Museum

Этот клад показывает, как римские монеты могли попадать далеко за пределы Римской империи и сохранять свою ценность ещё долгое время после их выпуска. Эта находка также связывает историю римской торговли с жизнью на Готланде в V веке, когда остров уже был частью сетей дальней торговли, охватывавших Северную Европу.

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