Виявлення скарбу стало незвичайною подією: чим здивував археологів острів Готланд (фото)

Археологи, які працюють на шведському острові Готланд, виявили скарб із 45 римських срібних монет та золотого персня поруч із багатовіковим господарством. Ці предмети, ймовірно, були закопані близько 450 року н. е.

Скарб знайшли поблизу стрільбища Тофта під час археологічних робіт. Раніше вчені ідентифікували чотири будівлі старовинного фермерського господарства, а розкопки цієї весни виявили ще дві будівлі, пише Heritage Daily.

За словами дослідників, виявлення римського скарбу було незвичайною подією, оскільки Готланд більше відомий срібними скарбами епохи вікінгів, що датуються кількома століттями пізніше.

Археологи виявили скарб із 45 римських срібних монет та золотого персня Фото: Gotlands Museum

Скарб містив 45 римських срібних денаріїв та золотий перстень. Монети були викарбувані в період між 98 і 192 роками н. е. і походять з часів правління п'яти імператорів: Траяна, Адріана, Антоніна Пія, Марка Аврелія та Коммода. Також були представлені чотири імператриці: Сабіна, Фаустина I, Фаустина II та Луцилла.

Спеціаліст з римських монет Леннарт Лінд дослідив монети для Музею Готланду. Їхній вік не обов'язково вказує на те, коли саме вони потрапили на Готланд. Дослідники вважають, що денарії, ймовірно, потрапили на острів у IV столітті і залишалися в обігу для аж до V століття.

Монети були викарбувані в період між 98 і 192 роками н. е. Фото: Gotlands Museum

Золоте кільце допомогло встановити, коли, ймовірно, була закопана вся колекція. Його дизайн, судячи з усього, датується приблизно серединою V століття. Тому дослідники датують поховання приблизно 450 роком н. е. Це означає, що деякі монети, можливо, залишалися в обігу понад два століття після їх карбування.

Сама садиба, судячи з усього, функціонувала приблизно в той самий час. Серед знахідок із двох нещодавно розкопаних будівель була кераміка, а радіовуглецевий аналіз кісток з одного будинку вказав на те, що він використовувався у V столітті. Отже, датування будівлі та золотого персня вказують на один і той самий період.

Золоте кільце допомогло встановити, коли, ймовірно, була закопана вся колекція Фото: Gotlands Museum

Цей скарб демонструє, як римські монети могли потрапляти далеко за межі Римської імперії та зберігати свою цінність ще довгий час після їхнього випуску. Ця знахідка також пов`язує історію римської торгівлі з життям на Готланді в V столітті, коли острів уже був частиною мереж далекої торгівлі, що охоплювали Північну Європу.

Інші новини науки