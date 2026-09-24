Стоил 5,14 миллиона долларов: где нашли крупнейший англосаксонский клад в истории (фото)

На поле в Англии с помощью металлоискателя обнаружили крупнейший англосаксонский клад за всю историю. Золото, серебро, гранаты и украшенные предметы военного снаряжения пролежали под землей более 1300 лет.

Масштаб находки стал очевиден лишь после того, как археологи исследовали место раскопок. Коллекция насчитывает почти 4000 предметов и фрагментов, пишет Arkeonews.

Первые предметы были найдены в июле 2009 года искателем Терри Гербертом недалеко от Хаммервича, Стаффордшир. После того как о находке сообщили, Дункан Сларк из программы "Portable Antiquities Scheme" помог подготовить предварительное описание находок, которые были помещены в 244 мешка и переданы в Бирмингемский музей.

Первые находки были обнаружены в июле 2009 года искателем Терри Гербертом недалеко от Хаммервича, Стаффордшир Фото: Wikimedia Commons

Затем археологи в течение четырёх недель проводили раскопки на площади около 155 квадратных метров. Предметы находились на удивление близко к поверхности — в пахотной земле на глубине всего нескольких сантиметров. Века сельскохозяйственной деятельности постепенно нарушили первоначальное расположение и разбросали обломки по почве.

Находка стала известна как "Стаффордширское сокровище". В её состав входили украшенные детали мечей, обломки шлема, свидетельствовавшие о высоком статусе, кресты и многочисленные изделия из золота и граната. Некоторые предметы были разорваны на части ещё до захоронения, что затруднило реконструкцию коллекции. Позже специалисты по консервации идентифицировали обломки, принадлежавшие одним и тем же предметам, в некоторых случаях соединяя части из десятков обломков.

Коллекция насчитывает почти 4000 предметов и фрагментов Фото: Wikimedia Commons

Большая часть клада датируется VI–VII веками — периодом, когда несколько англосаксонских королевств боролись за территории и власть. Качество предметов свидетельствует о том, что значительная часть этих вещей принадлежала богатым и влиятельным воинам.

На одном из самых необычных предметов выгравирована латинская библейская надпись. Музеи Бирмингема переводят его так: "Восстань, Господи, и пусть разбегутся враги Твои, а те, кто ненавидит Тебя, пусть будут изгнаны из-пред Твоего лица". Эта надпись указывает на прямую связь между этими предметами и распространением христианства в англосаксонской Англии.

Качество находок свидетельствует о том, что значительная часть этих предметов была связана с богатыми и влиятельными воинами Фото: Wikimedia Commons

В кладе также были обнаружены фрагменты редкого шлема, что свидетельствует о высоком статусе его владельца. Исследования показали, что примерно треть фрагментов происходила именно от этого одного предмета. Эксперты использовали тысячи обломков, чтобы воссоздать возможный вид оригинального шлема, и его реконструкции сейчас выставлены в Бирмингеме.

Финансовая ценность этой находки также была огромной. В 2009 году клад был оценен в 3,285 млн фунтов стерлингов (примерно 5,14 млн долларов США по курсу 2009 года). Музей и художественная галерея Бирмингема, а также Музей и художественная галерея Поттериз затем объединили усилия, чтобы собрать средства, необходимые для сохранения коллекции в Вест-Мидлендсе. Общественные пожертвования и гранты помогли сохранить это сокровище для нации.

Финансовая ценность этой находки также была огромной Фото: Wikimedia Commons

Однако один важный вопрос остаётся без ответа: почему такую ценную коллекцию закопали?

Археологи не обнаружили на месте находки ни зданий, ни захоронений, ни следов сражения. Многие предметы уже были отделены от оружия и других вещей, к которым они изначально принадлежали. Это заставило исследователей рассмотреть различные возможности, в частности захоронение военных трофеев или ценных материалов во время конфликта.

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