В Мексику вернули часть знаменитого клада: история началась 50 лет назад (фото)
Фрагмент доиспанского золотого браслета может оказаться пропавшей частью знаменитой коллекции "Драгоценностей рыбака", найденной у побережья Веракруса. Его дизайн указывает на искусство народа сапотеков, но специалистам необходимо исследовать металл и детали изготовления, чтобы подтвердить его происхождение.
Фрагмент имеет длину около восьми сантиметров и ширину почти два сантиметра. На нём изображен профиль паукообразной обезьяны и два конических выступа, похожих на розетки, пишет Heritage Daily.
Форма и отделка артефакта напоминают браслеты, которые уже связывают с "Драгоценностями рыбака" — группой доиспанских золотых предметов, ныне хранящихся в Музее форта Сан-Хуан-де-Улуа в Веракрусе. По данным INAH, коллекция включает как целые, так и фрагментарные браслеты, изготовленные из золотых сплавов, содержащих серебро и медь. Найденный браслет пройдет испытания, чтобы выяснить, совпадает ли его состав с известными экземплярами.
Браслет был возвращён через Генеральное консульство Мексики в Нью-Йорке после того, как в конце 2025 года частное лицо добровольно сдало его. Затем его отправили в Мексику дипломатической почтой и официально передали Национальному институту антропологии и истории (INAH). Министр культуры Клаудия Куриэль де Иказа отметила, что каждый найденный экземпляр открывает новые возможности для изучения культурного наследия Мексики.
История "Драгоценностей рыбака" началась около 50 лет назад. Рыбак из Веракруса Рауль Уртадо Эрнандес занимался подводной охотой на осьминогов вблизи устья реки Рио-Медио, когда заметил среди кораллов золотой предмет.
Позже он извлек ещё несколько предметов, в частности доиспанские украшения и металлические слитки. Некоторые из них были проданы и переплавлены местными ювелирами до вмешательства властей, тогда как другие были изъяты и переданы на хранение в INAH.
Существует гипотеза, что возвращенный браслет был среди тех экземпляров, которые продали до прихода к власти, а впоследствии его незаконно вывезли в Соединенные Штаты. Эта связь до сих пор не установлена. Более глубокую историю коллекции исследователи также связывают с Оахакой и испанской колониальной деятельностью в этом регионе.
Археолог Эдит Ортис Диас изучила исторические источники и археологические данные, касающиеся доиспанского ремесла металлообработки в Оахаке. В своих исследованиях она упоминает Диего де Фигероа, который в 1520-х годах основал Вилья-Альта-де-Сан-Ильдефонсо-де-лос-Сапотекас.
Исторические источники, на которые она ссылается в своей работе, описывают разграбление гробниц коренной элиты с целью добычи золота. Ортис Диас выдвинула гипотезу, что предметы, которые впоследствии были изъяты как "Драгоценности рыбака", могли быть частью этого похищенного сокровища.
Предполагаемая связь основана не только на внешнем сходстве. В предыдущих исследованиях коллекции использовались химический анализ, измерение флуоресценции и микроскопическое исследование для изучения методов изготовления и соотношений золота, серебра и меди в отдельных предметах. Подобные тесты на найденном браслете могли бы показать, принадлежит ли он к той же группе.
На данный момент браслет является скорее вероятной, а не подтвержденной недостающей частью коллекции. Если его сплав и следы изготовления совпадут с известными "Драгоценностями рыбака", у исследователей появятся более веские доказательства того, что артефакт действительно является частью клада.
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