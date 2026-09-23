В Мексику вернули часть знаменитого клада: история началась 50 лет назад (фото)

Фрагмент доиспанского золотого браслета может оказаться пропавшей частью знаменитой коллекции "Драгоценностей рыбака", найденной у побережья Веракруса. Его дизайн указывает на искусство народа сапотеков, но специалистам необходимо исследовать металл и детали изготовления, чтобы подтвердить его происхождение.

Фрагмент имеет длину около восьми сантиметров и ширину почти два сантиметра. На нём изображен профиль паукообразной обезьяны и два конических выступа, похожих на розетки, пишет Heritage Daily.

Форма и отделка артефакта напоминают браслеты, которые уже связывают с "Драгоценностями рыбака" — группой доиспанских золотых предметов, ныне хранящихся в Музее форта Сан-Хуан-де-Улуа в Веракрусе. По данным INAH, коллекция включает как целые, так и фрагментарные браслеты, изготовленные из золотых сплавов, содержащих серебро и медь. Найденный браслет пройдет испытания, чтобы выяснить, совпадает ли его состав с известными экземплярами.

Браслет был возвращён через Генеральное консульство Мексики в Нью-Йорке после того, как в конце 2025 года частное лицо добровольно сдало его. Затем его отправили в Мексику дипломатической почтой и официально передали Национальному институту антропологии и истории (INAH). Министр культуры Клаудия Куриэль де Иказа отметила, что каждый найденный экземпляр открывает новые возможности для изучения культурного наследия Мексики.

Форма и отделка артефакта напоминают браслеты, которые уже связывают с "Драгоценностями рыбака" Фото: INAH

История "Драгоценностей рыбака" началась около 50 лет назад. Рыбак из Веракруса Рауль Уртадо Эрнандес занимался подводной охотой на осьминогов вблизи устья реки Рио-Медио, когда заметил среди кораллов золотой предмет.

Позже он извлек ещё несколько предметов, в частности доиспанские украшения и металлические слитки. Некоторые из них были проданы и переплавлены местными ювелирами до вмешательства властей, тогда как другие были изъяты и переданы на хранение в INAH.

Существует гипотеза, что возвращенный браслет был среди тех экземпляров, которые продали до прихода к власти, а впоследствии его незаконно вывезли в Соединенные Штаты. Эта связь до сих пор не установлена. Более глубокую историю коллекции исследователи также связывают с Оахакой и испанской колониальной деятельностью в этом регионе.

Археолог Эдит Ортис Диас изучила исторические источники и археологические данные, касающиеся доиспанского ремесла металлообработки в Оахаке. В своих исследованиях она упоминает Диего де Фигероа, который в 1520-х годах основал Вилья-Альта-де-Сан-Ильдефонсо-де-лос-Сапотекас.

Исторические источники, на которые она ссылается в своей работе, описывают разграбление гробниц коренной элиты с целью добычи золота. Ортис Диас выдвинула гипотезу, что предметы, которые впоследствии были изъяты как "Драгоценности рыбака", могли быть частью этого похищенного сокровища.

Предполагаемая связь основана не только на внешнем сходстве. В предыдущих исследованиях коллекции использовались химический анализ, измерение флуоресценции и микроскопическое исследование для изучения методов изготовления и соотношений золота, серебра и меди в отдельных предметах. Подобные тесты на найденном браслете могли бы показать, принадлежит ли он к той же группе.

На данный момент браслет является скорее вероятной, а не подтвержденной недостающей частью коллекции. Если его сплав и следы изготовления совпадут с известными "Драгоценностями рыбака", у исследователей появятся более веские доказательства того, что артефакт действительно является частью клада.

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