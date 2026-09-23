До Мексики повернули частину відомого скарбу: історія почалася 50 років тому (фото)

Фрагмент доіспанського золотого браслета може виявитися зниклою частиною знаменитої колекції "Коштовностей рибалки", знайденої біля узбережжя Веракруса. Його дизайн вказує на мистецтво народу сапотеків, але фахівцям потрібно дослідити метал та деталі виготовлення, щоб підтвердити його походження.

Фрагмент має довжину близько восьми сантиметрів і ширину майже два сантиметри. На ньому зображено профіль павукоподібної мавпи та два конічні виступи, схожі на розетки, пише Heritage Daily.

Форма та оздоблення артефакту нагадують браслети, які вже пов'язують із "Коштовностями рибалки" — групою доіспанських золотих предметів, що нині зберігаються в Музеї форту Сан-Хуан-де-Улуа у Веракрусі. За даними INAH, колекція включає як цілі, так і фрагментарні браслети, виготовлені зі сплавів золота, що містять срібло та мідь. Віднайдений браслет пройде випробування, щоб з'ясувати, чи збігається його склад із відомими екземплярами.

Браслет повернули через Генеральне консульство Мексики в Нью-Йорку після того, як наприкінці 2025 року приватна особа добровільно здала його. Потім його надіслали до Мексики дипломатичною поштою та офіційно передали Національному інституту антропології та історії (INAH). Міністр культури Клаудія Куріель де Іказа зазначила, що кожен знайдений екземпляр відкриває нові можливості для вивчення культурної спадщини Мексики.

Форма та оздоблення артефакту нагадують браслети, які вже пов'язують із "Коштовностями рибалки" Фото: INAH

Історія "Коштовностей рибалки" почалася близько 50 років тому. Рибалка з Веракруса Рауль Уртадо Ернандес займався підводним полюванням на восьминогів поблизу гирла річки Ріо-Медіо, коли помітив серед коралів золотий предмет.

Пізніше він виловив ще кілька предметів, зокрема доіспанські прикраси та металеві злитки. Деякі з них були продані та переплавлені місцевими ювелірами до втручання влади, тоді як інші були вилучені та передані під опіку INAH.

Існує гіпотеза, що повернений браслет був серед тих екземплярів, які продали до прибуття влади, а згодом його незаконно вивезли до Сполучених Штатів. Цей зв'язок досі не встановлено. Більш глибоку історію колекції дослідники також пов'язують з Оахакою та іспанською колоніальною діяльністю в цьому регіоні.

Археологиня Едіт Ортіс Діас вивчила історичні джерела та археологічні свідчення щодо доіспанського металообробного ремесла в Оахаці. У своїх дослідженнях вона згадує Дієго де Фігероа, який у 1520-х роках заснував Вілла-Альта-де-Сан-Ільдефонсо-де-лос-Сапотекас.

Історичні джерела, на які вона посилається у своїй роботі, описують розграбування гробниць корінної еліти з метою здобуття золота. Ортіс Діас висунула гіпотезу, що предмети, які згодом були вилучені як "Коштовності рибалки", могли бути частиною цього вкраденого скарбу.

Запропонований зв'язок ґрунтується не лише на зовнішній схожості. У попередніх дослідженнях колекції використовувалися хімічний аналіз, вимірювання флуоресценції та мікроскопічне дослідження для вивчення методів виготовлення та пропорцій золота, срібла й міді в окремих предметах. Подібні тести на поверненому браслеті могли б показати, чи належить він до тієї самої групи.

Наразі браслет є скоріше ймовірною, а не підтвердженою відсутньою частиною колекції. Якщо його сплав та сліди виготовлення збігатимуться з відомими "Коштовностями рибалки", дослідники матимуть більш вагомі докази того, що артефакт дійсно є частиною скарбу.

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