Коштував 5,14 мільйона доларів: де знайшли найбільший англосаксонський скарб в історії (фото)

На англійському полі за допомогою металошукача виявили найбільший англосаксонський скарб за всю історію. Золото, срібло, гранати та прикрашені предмети військового спорядження пролежали під землею понад 1300 років.

Масштаб знахідки став очевидним лише після того, як археологи дослідили місце розкопок. Колекція налічує майже 4000 предметів і фрагментів, пише Arkeonews.

Перші предмети були знайдені в липні 2009 року пошуковцем Террі Гербертом поблизу Хаммервіча, Стаффордшир. Після того, як про знахідку повідомили, Дункан Сларк із програми "Portable Antiquities Scheme" допоміг підготувати попередній опис знахідок, які було розміщено у 244 мішках і передано до Бірмінгемського музею.

Перші предмети були знайдені в липні 2009 року пошуковцем Террі Гербертом поблизу Хаммервіча, Стаффордшир Фото: Wikimedia Commons

Потім археологи упродовж чотирьох тижнів проводили розкопки на площі близько 155 квадратних метрів. Предмети знаходилися напрочуд близько до поверхні — у орній землі на глибині лише кількох сантиметрів. Століття сільськогосподарської діяльності поступово порушили первісне покладення і розкидали уламки по ґрунту.

Знахідка стала відомою як "Стаффордширський скарб". До її складу входили прикрашені фурнітури мечів, уламки шолома високого статусу, хрести та численні вироби з золота й гранату. Деякі предмети були розірвані на частини ще до поховання, що ускладнило реконструкцію колекції. Пізніше фахівці з консервації ідентифікували уламки, що належали до одних і тих самих предметів, у деяких випадках поєднуючи частини з десятків уламків.

Колекція налічує майже 4000 предметів і фрагментів Фото: Wikimedia Commons

Більша частина скарбу датується VI-VII століттями — періодом, коли кілька англосаксонських королівств змагалися за території та владу. Якість предметів свідчить про те, що значна частина цих речей була пов'язана з багатими та впливовими воїнами.

На одному з найнезвичайніших предметів викарбувано латинський біблійний напис. Музеї Бірмінгема перекладають його так: "Повстань, Господи, і нехай розбіжаться Твої вороги, а ті, хто ненавидить Тебе, нехай будуть вигнані з-перед Твого обличчя". Цей напис вказує на прямий зв'язок між цими предметами та поширенням християнства в англосаксонській Англії.

Якість предметів свідчить про те, що значна частина цих речей була пов'язана з багатими та впливовими воїнами Фото: Wikimedia Commons

Скарб також містив частини рідкісного шолома, що свідчить про високий статус його власника. Дослідження показали, що приблизно третина фрагментів походила саме з цього одного предмета. Експерти використали тисячі уламків, щоб відтворити можливий вигляд оригінального шолома, і його реконструкції зараз виставлені в Бірмінгемі.

Фінансова цінність цієї знахідки також була величезною. У 2009 році скарб було оцінено в 3,285 млн фунтів стерлінгів (приблизно 5,14 мільйона доларів США станом на 2009 рік). Музей і художня галерея Бірмінгема та Музей і художня галерея Поттеріз потім об'єднали зусилля, щоб зібрати кошти, необхідні для збереження колекції у Вест-Мідлендсі. Громадські пожертви та гранти допомогли зберегти скарб для нації.

Фінансова цінність цієї знахідки також була величезною Фото: Wikimedia Commons

Проте одне важливе питання залишається без відповіді: чому таку цінну колекцію закопали?

Археологи не виявили на місці знахідки ні будівель, ні поховань, ні слідів битви. Багато предметів уже були відокремлені від зброї та інших речей, до яких вони спочатку належали. Це змусило дослідників розглянути різні можливості, зокрема захоронення військових трофеїв або цінних матеріалів під час конфлікту.

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