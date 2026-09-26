Первая находка такого рода: в Венгрии обнаружили редкие артефакты кельтов (фото)

Археологи, работающие вблизи города Эрдебене на северо-востоке Венгрии, обнаружили кельтское копье и фурнитуру для щита. Оружие, найденное во время полевых раскопок, стало важным свидетельством существования кельтских общин в этом регионе.

Венгерский национальный музей описал находку как полный комплект деталей щита, обнаруженный рядом с копьем. В ходе полевых работ в сентябре исследователи также обнаружили металлические предметы, обломки керамики и другие материальные свидетельства, но именно оружие стало самой важной находкой, пишет Heritage Daily.

В музее отметили, что это первая известная находка такого рода в районе Эрдебене. Её значение связано с ограниченным количеством археологических свидетельств о кельтских поселениях в этой части Венгрии.

В других районах северо-восточной Венгрии в ходе раскопок были обнаружены кладбища позднего железного века и артефакты, связанные с кельтскими общинами, поселившимися в этом регионе в IV и III веках до н. э.

Это оружие относится к гораздо более обширному периоду кельтской экспансии. В IV веке до н. э. группы, связанные с латенской культурой, переселились в Карпатский бассейн, в частности на территорию современной Венгрии. Кельтские общины также распространились на части Центральной и Восточной Европы, основывая поселения вблизи греческого и римского миров. Воины участвовали в военных кампаниях, а иногда служили наёмниками.

Точная причина, по которой фурнитура для копья и щита была размещена вместе, остается неизвестной Фото: Hungarian National Museum

Эта обширная история была отмечена конфликтами, но войны не были единственной силой, определявшей кельтскую экспансию. Миграция, расселение, земледелие, торговля и контакты с местным населением также способствовали распространению латенской культуры.

Точная причина, по которой фурнитура для копья и щита была найдена вместе, остаётся неизвестной. Дальнейшие исследования должны позволить более точно датировать находки и выяснить их происхождение.

Эта находка относится к тому же обширному периоду, что и несколько значительных военных походов кельтов. В 390 или 387 г. до н. э., согласно различным античным хронологиям, кельтская армия разгромила римлян в битве при Аллии, а впоследствии вошла в Рим и разграбила значительную его часть. В 279 г. до н. э. кельтские войска вторглись в Грецию и продвинулись в направлении Дельф. Другие группы пересекли границу Малой Азии и стали известны как галаты.

Карпатский бассейн занимал важное географическое положение в контексте этих движений. Он соединял территории Центральной Европы с путями, ведущими к Балканам и греческому миру.

Археологические находки в Венгрии, в частности средиземноморские предметы, обнаруженные в кельтских поселениях, свидетельствуют о том, что общины этого региона поддерживали контакты с обществами, расположенными дальше на юг. Такие предметы могли попасть в этот регион благодаря торговле, обмену, миграции или военным действиям.

Юлий Цезарь завоевал значительную часть Галлии в период между 58 и 50 годами до н. э., в частности столицу паризиев — Лютецию Фото: Wikimedia Commons

Кельтские племена также неоднократно вступали в конфликты с Римом в северной Италии и других регионах. Римская экспансия постепенно ограничивала политическую независимость кельтов во многих районах, а Юлий Цезарь завоевал значительную часть Галлии между 58 и 50 годами до н. э.

В рамках проекта "Эрдебене" местный ландшафт исследуется с 2024 года. Учреждения, специалисты и волонтеры совместно работают над картографированием археологических памятников, повторным обследованием известных мест и выявлением ранее неизвестных. Для фиксации мест находок и изучения того, как различные сообщества заселяли этот ландшафт с течением времени, используются полевые обследования и исследования с помощью металлоискателей.

Дальнейший анализ находок может прояснить, когда было изготовлено это оружие, как оно оказалось в Эрдебене и почему его оставили вместе.

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