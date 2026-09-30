8000-летнего мужчину вернули к жизни: китайские ученые показали его лицо

Китайские учёные воссоздали лицо мужчины, жившего более 8000 лет назад. Это позволило исследователям и общественности лучше представить себе людей раннего неолита, населявших центральный Китай.

Исследователи из Провинциального института культурного наследия и археологии Хэнаня и лаборатории биоархеологии Цзилиньского университета создали реконструкцию на основе останков, найденных на археологических раскопках в Цзяху, пишет China Daily.

Ван Вэй, руководитель Провинциального института культурного наследия и археологии провинции Хэнань, отметил, что эта работа является важным примером применения научных методов в археологии, поскольку даёт более наглядную возможность представить себе, как выглядели жители Цзяху тысячи лет назад.

Исследователи установили, что на момент смерти мужчине было от 25 до 30 лет. Чжу Хун, профессор лаборатории биоархеологии Цзилинского университета, отметил, что такая оценка основывалась на форме таза и степени износа зубов.

Череп мужчины имел правильную овальную форму, выраженный надбровный гребень и скулы. Его лицо было угловатым и относительно плоским, а нос — среднего размера. По словам Чжу, эти черты были типичными для доисторических людей, населявших Центральную равнину.

Чтобы воссоздать лицо мужчины, исследователи сначала собрали 3D-данные высокого разрешения и создали подробную модель черепа. Затем они использовали 28 ключевых точек на черепе и изучили участки, где мышцы прикреплялись к кости.

Останки происходят из Цзяху — ранненеолитического поселения в уезде Уян, которое было заселено примерно 9000–7500 лет назад. На этом месте археологи обнаружили костяные флейты, панцири черепах, керамику и каменные артефакты. Эти находки помогли исследователям изучить развитие ранней китайской цивилизации.

Реконструкция лица также демонстрирует, как цифровые технологии становятся всё более распространёнными в китайской археологии. Современное 3D-моделирование позволяет преобразовать измерения древних человеческих останков в визуальное изображение, в то время как другие цифровые инструменты помогают документировать и защищать археологический материал.

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