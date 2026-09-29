Найдены утраченные гробницы ассирийских цариц: они были богаты, как Тутанхамон (фото)

Под Северо-западным дворцом в Нимруде были обнаружены захоронения, содержавшие останки и личные вещи ассирийских цариц. Золотые украшения, драгоценные камни, посуда, печати и орнаменты сохранились на протяжении около 2700 лет.

Иракские археологи раскопали эти захоронения в 1988 и 1989 годах. По сообщениям исследователей, качество и количество золотых украшений не уступают находкам из египетских царских гробниц, пишет Arkeonews.

Качество и количество золотых украшений не уступают находкам из египетских царских гробниц Фото: Wikimedia Commons

Древний Калху, ныне Нимруд, стал ассирийской королевской столицей при правлении Ашурнасирпала II в IX веке до н. э. Его Северо-западный дворец уже прославился своими резными рельефами, изделиями из слоновой кости и монументальной архитектурой. Однако самая удивительная тайна была скрыта под полом.

Когда иракский археолог Музахим Махмуд Хусейн и его команда исследовали жилые помещения дворца, неровности в полу привели их к каменным погребальным камерам, расположенным под комнатами, которые когда-то использовались королевской семьёй.

Было зафиксировано несколько погребальных сооружений, в некоторых из которых было похоронено более одного человека Фото: Wikimedia Commons

Было зафиксировано несколько погребальных сооружений, в некоторых из которых было похоронено более одного человека. Надписи свидетельствовали о том, что там были похоронены женщины из ассирийского королевского рода.

Для историков человеческие останки и личные вещи были не менее важны, чем сокровища. Такие цари, как Тиглат-паласар III, Шаррукин II и Салманасар V, были хорошо представлены в письменной истории, тогда как их царицы упоминались реже. Гробницы предоставили редкие свидетельства в виде тел, украшений, личных вещей и имен.

В захоронениях обнаружили сотни артефактов, в том числе из золота Фото: AINA.org

Среди захоронений особенно выделялась Гробница II. Два женских тела были окружены сотнями предметов, многие из которых изготовлены из золота. Золотая чаша с именем королевы Аталии была положена на грудь верхней части тела. Рядом с черепами были найдены корона и изысканная золотая диадема, а серьги, шейный браслет, кольца, браслеты и ножные браслеты дополняли королевские украшения.

Диадема сочетала в себе плетеные золотые ленты, украшенные участки и камни с крошечными золотыми косичками, заканчивающимися бусинами в форме граната. Другие украшения содержали розетки, грануляцию и подвижные элементы. На браслетах были изображены сверхъестественные фигуры рядом со священными деревьями, а золотые аппликации изображали звёзды, листья и геометрические фигуры.

Рядом с черепами были найдены корона и изысканная золотая диадема, а серьги, шейный браслет, кольца, браслеты и ножные браслеты дополняли королевские украшения Фото: Wikimedia Commons

Среди других ценных материалов были агат, сердолик и лазурит. Их наличие свидетельствует о широких торговых сетях, связывавших Ассирию с регионами за пределами Месопотамии. Метрополитен-музей охарактеризовал украшения из Нимруда как одну из самых впечатляющих и информативных сохранившихся коллекций древних ближневосточных украшений.

Личности, связанные с Гробницей II, также подняли сложные вопросы. Предметы указывали на Ябу, жену Тиглат-паласара III; Баниту, жену Салманасара V; и Аталию, жену Шаррукина II. Однако захоронение не содержало трёх чётко разделённых могил. В саркофаге были обнаружены два женских тела, тогда как предметы с разными именами лежали вместе.

После обнаружения ценные артефакты едва не были утрачены Фото: AINA.org

После обнаружения ценные артефакты едва не были утрачены. Война 2003 года помешала проведению запланированных международных выставок, и иракские власти хранили наиболее ценные предметы в подземных хранилищах Центрального банка. Когда Иракский музей подвергся масштабному разграблению, существовали опасения, что нимрудское золото утрачено. Позже исследователи проникли в затопленные хранилища и обнаружили запечатанные контейнеры в целости и сохранности.

Сохранившееся сокровище — это не только королевское богатство. Оно хранит редкие материальные свидетельства об ассирийских царицах, чья жизнь протекала в тени правивших рядом с ними королей. Их имена, останки и личные вещи делают захоронения Нимруда чрезвычайно наглядным свидетельством о женщинах, занимавших центральное место в ассирийском дворе.

Когда Иракский музей подвергся масштабному разграблению, существовали опасения, что нимрудское золото утрачено Фото: AINA.org

Другие новости науки