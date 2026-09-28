О нем писал даже Цицерон: ценный груз затонувшего корабля подняли со дна (фото)

Из затонувшего корабля возрастом 2100 лет, обнаруженного у побережья Средиземного моря в Турции, учёные извлекли тысячи керамических тарелок, мисок и сервировочной посуды, о которых упоминал Цицерон.

Затонувший корабль лежит у побережья Адрасана, где в 2025 году начались подводные раскопки на глубине от 42 до 55 метров. Археологи извлекли тысячи керамических предметов, а министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой отметил, что груз насчитывал 122 предмета различных форм и размеров, пишет Arkeonews.

Эту посуду связывают с местностью вокруг древнего Росуса, который отождествляют с современным Арсузом в заливе Искендерун. Этот регион славился высококачественной керамикой с красным глянцем, которая широко распространялась в восточной части Средиземноморья. Эти изделия были настолько известны, что упоминались в переписке римского государственного деятеля и оратора Марка Туллия Цицерона.

Масштабы груза из Адрасана стали ясны в ходе археологического сезона 2025 года. Исследовательский центр подводной археологии Университета Акдениз сообщил, что было извлечено 6 511 целых керамических предметов, которые передали в музей Анталии, а тысячи обломков — в Лабораторию консервации и реставрации в Кемере.

Археологи извлекли тысячи керамических предметов Фото: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

Связь с Цицероном делает этот затонувший корабль особенно примечательным. Примерно в 50 году до н. э., управляя Киликией, Цицерон написал своему другу Титу Помпонию Аттику и упомянул, что заказал "Rhosica vasa", то есть посуду, связанную с Росомом.

Затонувший корабль у Адрасана является наглядным примером торговой сети, о которой свидетельствуют те древние записи. Прибрежные мастерские могли производить большие партии керамики, купцы — загружать их на корабли, а покупатели по всему Средиземноморью могли приобретать посуду, связанную с конкретными производственными центрами.

Еще одна деталь помогает объяснить, почему сохранилось так много посуды. Эрсой отметил, что между керамическими изделиями внутри ящиков укладывали глину, что снижало вероятность столкновения тарелок и мисок во время транспортировки. После затопления корабля именно такая упаковка помогла защитить значительную часть груза.

Большинство грузов с затонувших кораблей после столетий пребывания под водой распадаются на обломки. Однако в Адрасане много посуды осталось достаточно целой, чтобы исследователи могли изучить её форму и способ подготовки к транспортировке. Таким образом, этот груз сохранил не только отдельные предметы, но и часть древней торговой партии.

Раскопки проводятся на глубине от 42 до 55 метров, а работы на морском дне осуществляются с помощью подводных робототехнических систем. Этот проект является частью более широких археологических исследований побережья Средиземного моря в Турции.

Груз состоял из 122 предметов различной формы и размеров Фото: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

Примерно 2100 лет назад керамика из Адрасана была обычным товаром, предназначенным для покупателей где-то в Средиземноморье. Корабль затонул, не достигнув пункта назначения, и его груз пролежал под водой более двух тысячелетий.

Его обнаружение даёт археологам редкую возможность ознакомиться с древним производством, упаковкой и торговлей керамикой, а также служит материальным подтверждением существования посуды, упомянутой в письмах Цицерона.

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