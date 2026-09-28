Про нього писав навіть Цицерон: цінний вантаж затонулого корабля підняли з дна (фото)

З затонулого корабля віком 2100 років, знайденого біля середземноморського узбережжя Туреччини, вчені вилучили тисячі керамічних тарілок, мисок та сервірувальних посудин, які згадувалися Цицероном.

Затонулий корабель лежить біля Адрасана, де у 2025 році розпочалися підводні розкопки на глибині від 42 до 55 метрів. Археологи вилучили тисячі керамічних предметів, а міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой зазначив, що вантаж налічував 122 різних форми та розміри, пише Arkeonews.

Цей посуд пов'язують із місцевістю навколо стародавнього Росуса, який ототожнюють із сучасним Арсузом у затоці Іскендерун. Цей регіон славився високоякісною керамікою з червоним глянцем, яка широко поширювалася у східній частині Середземномор'я. Ці вироби були настільки відомими, що згадувалися у листуванні римського державного діяча та оратора Марка Туллія Цицерона.

Масштаби вантажу з Адрасана стали зрозумілими під час археологічного сезону 2025 року. Дослідницький центр підводної археології Університету Акденіз повідомив, що було вилучено 6 511 цілих керамічних предметів, які передали до музею Анталії, а тисячі уламків — до Лабораторії консервації та реставрації в Кемері.

Археологи вилучили тисячі керамічних предметів Фото: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

Зв’язок із Цицероном робить цей затонулий корабель особливо примітним. Приблизно в 50 році до н. е., керуючи Кілікією, Цицерон написав своєму другові Тіту Помпонію Аттіку і згадав, що замовив "Rhosica vasa", тобто посуд, пов'язаний із Росомом.

Затонулий корабель біля Адрасана є наочним прикладом торгівельної мережі, про яку свідчать ті стародавні записи. Прибережні майстерні могли виробляти великі партії кераміки, купці — завантажувати їх на кораблі, а покупці по всьому Середземномор'ї могли купувати посуд, пов'язаний із конкретними виробничими центрами.

Ще одна деталь допомагає пояснити, чому збереглося так багато посуду. Ерсой зазначив, що між керамічними виробами всередині ящиків укладали глину, що зменшувало ймовірність зіткнення тарілок і мисок під час транспортування. Після затоплення корабля саме це пакування допомогло захистити значну частину вантажу.

Більшість вантажів із затонулих кораблів після століть перебування під водою розбиваються на уламки. Однак в Адрасані багато посуду залишилося достатньо цілим, щоб дослідники могли вивчити його форму та спосіб підготовки до транспортування. Отже, цей вантаж зберігає не лише окремі предмети, а й частину стародавньої торгової партії.

Розкопки проводяться на глибині від 42 до 55 метрів, а роботи на морському дні здійснюються за допомогою підводних робототехнічних систем. Цей проєкт є частиною ширших археологічних досліджень узбережжя Середземного моря в Туреччині.

Вантаж налічував 122 різних форми та розміри Фото: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

Приблизно 2100 років тому кераміка з Адрасана була звичайним товаром, призначеним для покупців десь у Середземномор1ї. Корабель затонув, не досягнувши пункту призначення, залишивши свій вантаж під водою на понад два тисячоліття.

Його виявлення дає археологам рідкісну можливість ознайомитися зі стародавнім виробництвом, пакуванням та торгівлею керамікою — а також надає матеріальне підтвердження існування посуду, згаданого в листах Цицерона.

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