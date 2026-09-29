Знайдено втрачені гробниці ассирійських цариць: вони були заможні, як Тутанхамон (фото)

Під Північно-західним палацом у Німруді, виявили поховання, що містили останки та особисті речі ассирійських цариць. Золоті прикраси, дорогоцінні камені, посуд, печатки та орнаменти збереглися упродовж близько 2700 років.

Іракські археологи розкопали ці поховання у 1988 та 1989 роках. Згідно з повідомленнями дослідників, якість та кількість золотих прикрас не поступаються знахідкам із єгипетських царських гробниць, пише Arkeonews.

Якість та кількість золотих прикрас не поступаються знахідкам із єгипетських царських гробниць Фото: Wikimedia Commons

Стародавнє Калху, нині Німруд, стало ассирійською королівською столицею за правління Ашурнасірпала II у IX столітті до н. е. Його Північно-західний палац уже прославився своїми різьбленими рельєфами, виробами з слонової кістки та монументальною архітектурою. Однак найдивовижніша таємниця була прихована під підлогою.

Коли іракський археолог Музахім Махмуд Хусейн та його команда досліджували житлові приміщення палацу, нерівності в підлозі привели їх до кам'яних похоронних камер, розташованих під кімнатами, які колись використовувалися королівською родиною.

Було задокументовано кілька похоронних споруд, у деяких з яких було поховано більше ніж одну особу Фото: Wikimedia Commons

Було задокументовано кілька похоронних споруд, у деяких з яких було поховано більше ніж одну особу. Написи свідчили, що там були поховані жінки з ассирійського королівського дому.

Для істориків людські останки та особисті речі були не менш важливими, ніж скарби. Такі царі, як Тіглатпаласар III, Шаррукін II та Салманасар V, були добре представлені в письмовій історії, тоді як їхні цариці згадувалися рідше. Гробниці надали рідкісні свідчення у вигляді тіл, прикрас, особистих речей та імен.

У похованнях знайшли сотні артефактів, зокрема із золота Фото: AINA.org

Серед поховань найбільше виділялася Гробниця II. Два жіночі тіла були оточені сотнями предметів, багато з яких виготовлені із золота. Золота чаша з ім'ям королеви Аталії була покладена на груди верхньої частини тіла. Біля черепів було знайдено корону та вишукану золоту діадему, а сережки, шийний браслет, персні, браслети та ножні браслети доповнювали королівські прикраси.

Діадема поєднувала плетені золоті стрічки, оздоблені ділянки та камені з крихітними золотими косичками, що закінчувалися намистинами у формі гранату. Інші прикраси містили розетки, грануляцію та рухомі елементи. На браслетах були зображені надприродні фігури поруч із священними деревами, а золоті аплікації зображували зірки, листя та геометричні фігури.

Біля черепів було знайдено корону та вишукану золоту діадему, а сережки, шийний браслет, персні, браслети та ножні браслети доповнювали королівські прикраси Фото: Wikimedia Commons

Серед інших цінних матеріалів були агат, сердолік та лазурит. Їхня наявність свідчить про широкі торгівельні мережі, що з'єднували Ассирію з регіонами за межами Месопотамії. Метрополітен-музей описав прикраси з Німруда як одну з найвражаючих і найінформативніших збережених колекцій стародавніх близькосхідних прикрас.

Особистості, пов'язані з Гробницею II, також порушили складні питання. Предмети вказували на Ябу, дружину Тіглатпаласара III; Баніту, дружину Салманасара V; та Аталію, дружину Шаррукіна II. Проте поховання не містило трьох чітко відокремлених могил. У саркофазі було знайдено два жіночі тіла, тоді як предмети з різними іменами лежали разом.

Після виявлення цінні артефакти ледь не втратили Фото: AINA.org

Після виявлення цінні артефакти ледь не втратили. Війна 2003 року завадила проведенню запланованих міжнародних виставок, і іракська влада зберігала найцінніші предмети в підземних сховищах Центрального банку. Коли Іракський музей зазнав масштабного розграбування, існували побоювання, що німрудське золото втрачено. Пізніше дослідники увійшли до затоплених сховищ і знайшли запечатані контейнери цілими.

Збережений скарб — це не лише королівське багатство. Він зберігає рідкісні матеріальні свідчення про ассирійських цариць, чиє життя перебувало в тіні королів, які правили поруч із ними. Їхні імена, останки та особисті речі роблять поховання Німруда надзвичайно прямим свідченням про жінок, які займали центральне місце в ассирійському дворі.

Коли Іракський музей зазнав масштабного розграбування, існували побоювання, що німрудське золото втрачено Фото: AINA.org

Інші новини науки