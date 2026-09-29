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Знайдено втрачені гробниці ассирійських цариць: вони були заможні, як Тутанхамон (фото)

Археологи знайшли гробниці ассирійський цариць
У Німруді археологи виявили втрачені гробниці ассирійських цариць | Фото: AINA.org

Під Північно-західним палацом у Німруді, виявили поховання, що містили останки та особисті речі ассирійських цариць. Золоті прикраси, дорогоцінні камені, посуд, печатки та орнаменти збереглися упродовж близько 2700 років.

Іракські археологи розкопали ці поховання у 1988 та 1989 роках. Згідно з повідомленнями дослідників, якість та кількість золотих прикрас не поступаються знахідкам із єгипетських царських гробниць, пише Arkeonews.

Археологи знайшли дорогі артефакти
Якість та кількість золотих прикрас не поступаються знахідкам із єгипетських царських гробниць
Фото: Wikimedia Commons

Стародавнє Калху, нині Німруд, стало ассирійською королівською столицею за правління Ашурнасірпала II у IX столітті до н. е. Його Північно-західний палац уже прославився своїми різьбленими рельєфами, виробами з слонової кістки та монументальною архітектурою. Однак найдивовижніша таємниця була прихована під підлогою.

Коли іракський археолог Музахім Махмуд Хусейн та його команда досліджували житлові приміщення палацу, нерівності в підлозі привели їх до кам'яних похоронних камер, розташованих під кімнатами, які колись використовувалися королівською родиною.

Археологи знайшли гробниці цариць
Було задокументовано кілька похоронних споруд, у деяких з яких було поховано більше ніж одну особу
Фото: Wikimedia Commons

Було задокументовано кілька похоронних споруд, у деяких з яких було поховано більше ніж одну особу. Написи свідчили, що там були поховані жінки з ассирійського королівського дому.

Для істориків людські останки та особисті речі були не менш важливими, ніж скарби. Такі царі, як Тіглатпаласар III, Шаррукін II та Салманасар V, були добре представлені в письмовій історії, тоді як їхні цариці згадувалися рідше. Гробниці надали рідкісні свідчення у вигляді тіл, прикрас, особистих речей та імен.

Вчен знайшли золоті артефакти
У похованнях знайшли сотні артефактів, зокрема із золота
Фото: AINA.org

Серед поховань найбільше виділялася Гробниця II. Два жіночі тіла були оточені сотнями предметів, багато з яких виготовлені із золота. Золота чаша з ім'ям королеви Аталії була покладена на груди верхньої частини тіла. Біля черепів було знайдено корону та вишукану золоту діадему, а сережки, шийний браслет, персні, браслети та ножні браслети доповнювали королівські прикраси.

Діадема поєднувала плетені золоті стрічки, оздоблені ділянки та камені з крихітними золотими косичками, що закінчувалися намистинами у формі гранату. Інші прикраси містили розетки, грануляцію та рухомі елементи. На браслетах були зображені надприродні фігури поруч із священними деревами, а золоті аплікації зображували зірки, листя та геометричні фігури.

Археологи знайшли королівські прикраси
Біля черепів було знайдено корону та вишукану золоту діадему, а сережки, шийний браслет, персні, браслети та ножні браслети доповнювали королівські прикраси
Фото: Wikimedia Commons

Серед інших цінних матеріалів були агат, сердолік та лазурит. Їхня наявність свідчить про широкі торгівельні мережі, що з'єднували Ассирію з регіонами за межами Месопотамії. Метрополітен-музей описав прикраси з Німруда як одну з найвражаючих і найінформативніших збережених колекцій стародавніх близькосхідних прикрас.

Особистості, пов'язані з Гробницею II, також порушили складні питання. Предмети вказували на Ябу, дружину Тіглатпаласара III; Баніту, дружину Салманасара V; та Аталію, дружину Шаррукіна II. Проте поховання не містило трьох чітко відокремлених могил. У саркофазі було знайдено два жіночі тіла, тоді як предмети з різними іменами лежали разом.

Золоті артефакти сховали у сховищі
Після виявлення цінні артефакти ледь не втратили
Фото: AINA.org

Після виявлення цінні артефакти ледь не втратили. Війна 2003 року завадила проведенню запланованих міжнародних виставок, і іракська влада зберігала найцінніші предмети в підземних сховищах Центрального банку. Коли Іракський музей зазнав масштабного розграбування, існували побоювання, що німрудське золото втрачено. Пізніше дослідники увійшли до затоплених сховищ і знайшли запечатані контейнери цілими.

Збережений скарб — це не лише королівське багатство. Він зберігає рідкісні матеріальні свідчення про ассирійських цариць, чиє життя перебувало в тіні королів, які правили поруч із ними. Їхні імена, останки та особисті речі роблять поховання Німруда надзвичайно прямим свідченням про жінок, які займали центральне місце в ассирійському дворі.

Артефакти збереглися до наших часів
Коли Іракський музей зазнав масштабного розграбування, існували побоювання, що німрудське золото втрачено
Фото: AINA.org

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