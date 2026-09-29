Вже третій меч виявили в озері Меццано: археологічна таємниця поглиблюється (фото)

У озері Меццано в центральній Італії виявили чудово збережений меч бронзової доби. Це місце виділяється незвичайною концентрацією бронзових артефактів.

Меч було знайдено 28 вересня в малодослідженій ділянці вздовж південного берега озера. Це вже третій меч, вилучений з озера Меццано з часу початку археологічних робіт у 1970-х роках, пише Arkeonews.

Археологи також виявили цілі керамічні посудини, бритву та сокиру. Управління з питань археології, образотворчого мистецтва та ландшафту провінції Вітербо та Південної Етрурії повідомило, що металеві знахідки з'явилися на археологічному рівні, який загалом є однорідним. Ця закономірність може допомогти пояснити, як утворилося це відкладення.

Озеро Меццано розташоване на півночі Лаціо. Під водою знаходяться залишки великого поселення на палях, яке було заселене в бронзову добу, приблизно між 1700 і 1150 роками до н. е.

Меч було знайдено 28 вересня в малодослідженій ділянці вздовж південного берега озера Фото: Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale

Це місце вперше виявили на початку 1970-х років і досліджували з перервами аж до 1990-х років. Систематичні підводні дослідження відновилися у 2025 році. Археологи нанесли на карту понад 600 дерев'яних стовпів на дні озера, хоча обстеження охопило лише близько третини відомого поселення.

У Меццано було знайдено багато бронзових предметів. Під час першої експедиції було вилучено понад 25 артефактів, серед яких сокири, вістря списів, фібули, кільця, шпилька та добре збережений серп. Фрагменти бронзових злитків також свідчать про те, що в поселенні, ймовірно, займалися металообробкою.

Два мечі, знайдені в Меццано раніше, дають важливу можливість для порівняння. Музей доісторичної Тусії та Рокка Фарнезе у Валентано зберігає матеріали з озера та описує обидва попередні мечі як знайдені у відмінному стані. Один із них не був достатньо загартований для практичного використання, і музей трактує його як можливу жертву, а не як функціональну зброю, призначену для бою.

Музей також пов'язує пізніші етапи історії Меццано з можливою культовою функцією, коли бронзові предмети, такі як мечі, наконечники списів та інші цінні металеві вироби, могли бути поховані в озері або навколо нього.

Озеро Меццано зберегло набагато більше, ніж лише бронзу. Під час археологічних робіт було виявлено кераміку, дерев'яні артефакти, останки тварин та точильні камені, що дає детальне уявлення про життя в поселенні бронзової доби в центральній Італії.

Бідна на кисень глина навколо деяких знахідок допомогла зберегти їх надзвичайно добре. Дослідники також порівнюють матеріали з різних глибинних зон. Раніші предмети, як видається, трапляються в глибших ділянках, тоді як пізніші знахідки виявляються ближче до сучасного берега, що, ймовірно, свідчить про зміни, пов'язані зі зміною рівня води.

Недосліджені частини озера Меццано можуть і досі містити значні археологічні поклади Фото: Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale

Останній меч походить із ділянки південного берега, яка досі була відносно малодослідженою. Його виявлення поряд із цілою керамікою, сокирою та бритвою свідчить про те, що недосліджені частини озера Меццано можуть і досі містити значні археологічні поклади.

Тепер, коли на цьому місці виявлено вже три мечі, археологи мають більше доказів для аналізу, щоб розрізнити випадкову втрату, руйнування поселення та навмисне захоронення.

Інші новини науки