В озере Меццано обнаружили уже третий меч: археологическая тайна углубляется (фото)

В озере Меццано в центральной Италии обнаружили прекрасно сохранившийся меч бронзового века. Это место отличается необычной концентрацией бронзовых артефактов.

Меч был найден 28 сентября в малоизученном участке вдоль южного берега озера. Это уже третий меч, извлечённый из озера Меццано с момента начала археологических работ в 1970-х годах, пишет Arkeonews.

Археологи также обнаружили целые керамические сосуды, бритву и топор. Управление по вопросам археологии, изобразительного искусства и ландшафта провинции Витербо и Южной Этрурии сообщило, что металлические находки были обнаружены на археологическом слое, который в целом является однородным. Эта закономерность может помочь объяснить, как образовалось это отложение.

Озеро Меццано расположено на севере Лацио. Под водой находятся остатки крупного поселения на сваях, которое было заселено в бронзовом веке, примерно между 1700 и 1150 годами до н. э.

Меч был найден 28 сентября на малоизученном участке вдоль южного берега озера Фото: Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale

Это место впервые обнаружили в начале 1970-х годов и исследовали с перерывами вплоть до 1990-х годов. Систематические подводные исследования возобновились в 2025 году. Археологи нанесли на карту более 600 деревянных столбов на дне озера, хотя обследование охватило лишь около трети известного поселения.

В Меццано было найдено множество бронзовых предметов. В ходе первой экспедиции было извлечено более 25 артефактов, среди которых топоры, острия копий, фибулы, кольца, булавка и хорошо сохранившийся серп. Фрагменты бронзовых слитков также свидетельствуют о том, что в поселении, вероятно, занимались металлообработкой.

Два меча, найденные ранее в Меццано, дают важную возможность для сравнения. Музей доисторической Тусии и Рокка Фарнезе в Валентано хранит находки с озера и описывает оба предыдущих меча как найденные в отличном состоянии. Один из них не был достаточно закален для практического использования, и музей рассматривает его как возможную жертву, а не как функциональное оружие, предназначенное для боя.

Музей также связывает более поздние этапы истории Меццано с возможной культовой функцией, когда бронзовые предметы, такие как мечи, наконечники копий и другие ценные металлические изделия, могли быть захоронены в озере или вокруг него.

Озеро Меццано сохранило гораздо больше, чем просто бронзу. В ходе археологических раскопок были обнаружены керамика, деревянные артефакты, останки животных и точильные камни, что даёт подробное представление о жизни в поселении бронзового века в центральной Италии.

Бедная кислородом глина вокруг некоторых находок помогла сохранить их в исключительно хорошем состоянии. Исследователи также сравнивают материалы из различных глубинных зон. Более ранние предметы, по-видимому, встречаются в более глубоких участках, тогда как более поздние находки обнаруживаются ближе к современному берегу, что, вероятно, свидетельствует об изменениях, связанных с изменением уровня воды.

Неисследованные участки озера Меццано могут и по сей день содержать значительные археологические находки Фото: Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale

Последний меч был найден на участке южного берега, который до сих пор оставался относительно малоизученным. Его обнаружение наряду с целой керамикой, топором и бритвой свидетельствует о том, что неисследованные части озера Меццано могут и по сей день содержать значительные археологические залежи.

Теперь, когда на этом месте обнаружено уже три меча, у археологов появилось больше доказательств для анализа, позволяющих отличить случайную утрату, разрушение поселения и преднамеренное захоронение.

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