Найнезвичайніша черепаха у світі важить усього 5 грамів: вона має дві голови та одне серце (відео)

Рідкісне двоголове дитинча горбатої черепахи важить не більше, ніж аркуш паперу, і народилося з двома головами — це надзвичайно рідкісний випадок біцефалії.

Фахівці з організації New England Wildlife Centers повідомили про народження надзвичайно рідкісного дитинча горбкуватої черепахи — з двома головами та одним серцем. Відомо, що тварина потрапила до центру Cape Wildlife Center з природоохоронної зони гніздування в Велфліті за сприяння Массачусетського товариства Одюбона, пише IFLScience.

Співробітники центру зазначають, що двоголове дитинча народилося з вагою всього 5,2 грама. Тепер ветеринари уважно стежать за апетитом і поведінкою дитинчати, а також за тим, як взаємодіють його голови та тіла.

Дорослі самки черепах можуть важити до 2,5 кілограма, тоді як самці досягають максимум 500 грамів Фото: Richmond Wildlife Center

Відомо, що горбчасті черепахи (Malaclemys terrapin), незважаючи на свої скромні розміри, можуть жити в дикій природі до 40 років: дорослі самці, як відомо, досягають у довжину близько 12 сантиметрів, а самки — 27,94 сантиметра. Цим черепахам властивий виражений статевий диморфізм: самки можуть важити вп’ятеро більше за самців.

За словами вчених, горбчасті черепахи мешкають у прибережних солоних болотах на північному сході США. Існує сім визнаних підвидів — усі вони відрізняються характерним ромбоподібним візерунком на панцирі та концентричними кільцями росту.

У дикій природі раціон цих черепах складається переважно з безхребетних, таких як ракоподібні та молюски, а також з рослинної їжі — наприклад, водоростей. Однак деякі популяції також полюють на равликів, що мешкають у болотах.

Вчені зазначають, що за останні 5 років вони разом із колегами стикалися лише з двома випадками біцефалії у цього виду — простіше кажучи, такі зміни трапляються вкрай рідко. Біцефалія виникає в процесі ембріонального розвитку, коли близнюки не розділяються до кінця, внаслідок чого в яйці формується одне тіло з двома головами.

Дослідження також показують, що горбчасті черепахи вже перебувають у вразливому становищі, оскільки часто гинуть у пастках для промислового вилову синього краба. Ще однією серйозною проблемою є забудова узбережжя та забруднення води. Самки цього виду також часто гинуть під колесами автомобілів, перетинаючи дороги. Тепер вчені вважають, що підвищення рівня моря, спричинене зміною клімату, також може скоротити кількість місць, придатних для відкладання яєць.

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