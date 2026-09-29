Найбільш вражаюче природне видовище під водою: тисячі риб зібралися разом під час повного місяця

Дослідники зафіксували під водою щось неймовірне — нерест тисяч груперів, які зібралися разом під час повного місяця.

Океан покриває більшу частину поверхні Землі, і, як відомо, тут відбуваються досить дивні речі. Особливо, коли мова заходить про розмноження під час повного місяця: саме в цей час можна спостерігати одне з найграндіозніших видовищ дикої природи в океані — нерест гігантських груперів, пише IFLScience.

Тисячі хижих риб збираються разом, щоб масово випустити статеві продукти під світлом повного місяця, і виникає питання: яке відношення до цього мають місячні цикли? За словами вчених, такий вибір часу дає чимало переваг: допомагає вижити та підвищує шанси на успішне розмноження.

Попередні дослідження показали, що нерест груперів відбувається в різні пори року залежно від виду риби та географічного положення, але наймасштабніше скупчення спостерігається біля атола Факарава у Французькій Полінезії. За оцінками, щороку тут збирається близько 18 000 маскувальних груперів — може здатися, що таку подію було б просто зафіксувати, але, як зазначають вчені, це не зовсім так.

Однак нещодавно фотограф дикої природи Лоран Баллеста чудово ознайомився з усіма складнощами зйомки нересту груперів. У 2021 році фото під назвою "Створення" здобуло головну нагороду конкурсу "Фотограф дикої природи року".

Зазначається, що знімок став результатом п’ятирічної роботи. На ньому зафіксовано зародження нового покоління груперів у вигляді хмари сперми та ікринок, що клубочиться, піднімається вгору та за формою нагадує знак питання. Дуже символічний фінал для одного з найзагадковіших щорічних природних явищ на Землі.

Баллеста зазначає, що зафіксувати цей неймовірний момент виявилося надзвичайно складно з цілої низки причин, зокрема:

масове скупчення риби приваблює хижаків — у цьому випадку сірих рифових акул;

подія триває лише один вечір, а точна дата заздалегідь невідома;

нерест окремої риби триває всього кілька секунд.

Відомо, що фази місячного циклу пов’язані з припливами та відпливами, оскільки положення Місяця впливає на гравітаційне поле Землі. За даними лондонського Музею природної історії, саме приливні явища в період повного місяця створюють оптимальні умови для нересту груперів: течії несуть запліднену ікру в безпечні води відкритого океану.

Як рибам вдається визначати відповідний момент? У попередніх дослідженнях вчені виявили біологічні механізми, завдяки яким зміни освітленості, пов’язані з фазами Місяця, регулюють нерестову активність.

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