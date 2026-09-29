У Тихому океані відбувається щось дивне: молода вода старіє, а стара — молодіє (відео)

Досі не було зрозуміло, як саме зміни клімату проявляться в різних регіонах океану, проте нове дослідження показує, що в Тихому океані це спричинило щось дивне.

Океан покриває більшу частину поверхні планети, але досі залишається найменш вивченим місцем на Землі. Дивлячись на океан з берега, цього не помітно, але вода насправді теж "старіє": з віком вона втрачає розчинений у ній кисень, який витрачається морськими організмами та бактеріями, а також йде на хімічні реакції. Не піднявшись на поверхню й не вступивши в контакт з атмосферним повітрям, вода не може поповнити цей запас, внаслідок чого старіє, пише Science Alert.

Попередні дослідження показали, що тепла вода утримує менше кисню, а отже, зміна клімату прискорюватиме старіння океанів. Згодом, як вважається, це може призвести до серйозних наслідків для підводних екосистем. Однак досі не було зрозуміло, як саме ці зміни проявляться в різних регіонах.

У новому дослідженні команда з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго вирішила зосередитися на тому, щоб прояснити ситуацію. Вчені запустили спрощену модель океанічної циркуляції, розраховану на 100 років уперед, щоб дослідити вплив потепління на різні ділянки океану та рівень вмісту в них кисню.

Результати дослідження описують і пояснюють сценарій майбутнього, який на перший погляд здається парадоксальним: у найближчі роки "молода" вода старішатиме, а "стара" — молодшатиме. Цікаво, що цей процес особливо яскраво виражений у верхньому шарі термокліну Тихого океану, на глибині від 200 до 1000 метрів, який слугує так званою перехідною зоною між теплим шаром і холоднішими масами. Простіше кажучи: підвищення температури призводить до ослаблення циркуляції між цими шарами, однак наслідки такого уповільнення різняться залежно від конкретного району.

Відомо, що тепла вода менш щільна, ніж холодна, що й зумовлює шаруватість океану. У міру нагрівання океану різниця температур між верхніми та нижніми шарами океану збільшується, а ймовірність взаємодії між цими шарами зменшується. Втім, через особливості вітрових режимів різні райони Тихого океану поводяться по-різному.

За словами вчених, у субтропічній частині північної частини Тихого океану на стан термокліну впливає змішування молодших і менш солоних поверхневих вод. У міру уповільнення цього процесу вода, по суті, стає дедалі "старішою". Водночас у тропічній частині Тихого океану на термоклін сильніше впливають старіші й солоніші глибинні води. Результати дослідження показують, що тут перемішування також сповільниться, внаслідок чого водні маси в цих районах стануть "молодшими".

Вчені вважають, що цей результат, ймовірно, пояснюється ефектом віддаленого впливу з боку Південного океану, що оточує Антарктиду, який нагрівається. Зазначимо, що в дослідженні не розглядалося, як цей процес впливає на океанічні системи, але вчені вважають, що найзначніші зміни, ймовірно, торкнуться північної частини Тихого океану.

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