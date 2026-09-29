В Тихом океане происходит что-то странное: молодая вода стареет, а старая — молодеет (видео)

До сих пор не было ясно, как именно изменения климата проявятся в разных регионах океана, однако новое исследование показывает, что в Тихом океане это запустило нечто странное.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты, но все еще остается самым малоизученным местом на Земле. Глядя на океан с берега, не заметно, но вода на самом деле тоже "стареет": в возрастом теряет растворенный в ней кислород, который расходуется морскими организмами и бактериями, а также уходит на химические реакции. Не поднявшись на поверхность и не вступив в контакт с атмосферным воздухом, вода не может восполнить этот запас, в результате чего стареет, пишет Science Alert.

Предыдущие исследования показали, что теплая вода удерживает меньше кислорода, а значит, изменение климата будет ускорять старение океанов. Впоследствии, как считается, это может привести к серьезным последствиям для подводных экосистем. Однако до сих пор не было ясно, как именно эти изменения проявятся в разных регионах.

В новом исследовании команда из Калифорнийского университета в Сан-Диего решила сосредоточиться на том, чтобы прояснить ситуацию. Ученые запустили упрощенную модель океанической циркуляции, рассчитанную на 100 лет вперед, чтобы изучить влияние потепления на различные участки океана и уровень содержания в них кислорода.

Результаты исследования описывают и объясняют сценарий будущего, который на первый взгляд кажется парадоксальным: в предстоящие годы "молодая" вода будет стареть, а "старая" — молодеть. Любопытно, что этот процесс особенно ярко выражен в верхнем слое термоклина Тихого океана, на глубине от 200 до 1000 метров, который служит так называемой переходной зоной между теплым слоем и более холодными массами. Проще говоря: повышение температуры приводит к ослаблению циркуляции между этими слоями, однако последствия такого замедления различаются в зависимости от конкретного района.

Известно, что теплая вода менее плотная, чем холодная, чем и обусловлена слоистость океана. По мере того, как океан нагревается разница температур между верхними и нижними слоями океана увеличивается, а вероятность взаимодействия между этими слоями снижается. Впрочем, из-за особенностей ветровых режимов различные районы Тихого океана ведут себя по-разному.

По словам ученых, в субтропической части северной части Тихого океана на состояние термоклина влияет подмешивание более молодых и менее соленых поверхностных вод. По мере замедления этого процесса вода, по сути, становится все "старше". В то же время, в тропической части Тихого океана на термоклин сильнее воздействуют более старые и более соленые глубинные воды. Результаты исследования показывают, что здесь перемешивание также замедлится, в результате чего водные массы в этих районах станут "моложе".

Ученые полагают, что этот результат, вероятно, объясняется эффектом дистанционного воздействия со стороны Южного океана, окружающего Антарктиду, который нагревается. Отметим, что исследование не рассматривало, как этот процесс влияет на океанические системы, но ученые полагаю, что наибольшие существенные перемены, вероятно, затронут северную часть Тихого океана.

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