Самое впечатляющее природное зрелище под водой: тысячи рыб собрались вместе в полнолуние

Исследователи запечатлели под водой нечто невероятное — нерест тысяч груперов, которые собрались вместе в полнолуние.

Океан покрывает большую часть поверхности Земли и, как известно, здесь происходят весьма странные вещи. Особенно, когда речь заходит о размножении в полнолуние: именно в это время можно наблюдать одно из самых грандиозных зрелищ дикой природы в океане — нерест гигантских груперов, пишет IFLScience.

Тысячи хищных рыб собираются вместе для массового выброса половых продуктов под светом полной луны, и возникает вопрос: при чем здесь лунные циклы? По словам ученых, такой выбор времени дает множество преимуществ: помогает выжить и повышает шансы на успешное размножение.

Предыдущие исследования показали, что нерест груперов происходит в разное время года в зависимости от вида рыбы и географического положения, но самое масштабное скопление наблюдается у атолла Факарава по Французской Полинезии. По оценкам, ежегодно здесь собирается около 18 000 маскировочных груперов — может показаться, что такое событие было бы просто запечатлеть, но, ученые отмечают, что это не совсем так.

Однако недавно фотограф дикой природы Лоран Баллеста прекрасно знаком со всеми сложностями съемки нереста груперов. В 2021 году фото под названием "Творение" завоевало главный приз конкурса "Фотограф дикой природы года".

Отмечается, что снимок стал результатом пятилетней работы. На нем запечатлено зарождение нового поколения груперов в виде клубящегося облака спермы и икринок, поднимающегося вверх и напоминающего по форме вопросительный знак. Весьма символичный финал для одного из самых загадочных ежегодных природных явлений на Земле.

Баллеста отмечает, что запечатлеть этот невероятный момент оказалось чрезвычайно сложно по целому ряду причин, в том числе:

массовое скопление рыбы привлекает хищников — в данном случае серых рифовых акул;

событие длится всего один вечер, а точная дата заранее неизвестна;

нерест отдельной рыбы длится всего несколько секунд.

Известно, что фазы лунного цикла связаны с приливами и отливами, поскольку положение Луны влияет на гравитационное поле Земли. По данным лондонского Музея естественной истории, именно приливные явления в период полнолуния создают оптимальные условия для нереста груперов: течения уносят оплодотворенную икру в безопасные воды открытого океана.

Как рыбам удается определять подходящий момент? В предыдущих исследования ученые выявили биологические механизмы, позволяющие изменениям освещенности, связанным с фазами Луны, регулировать нерестовую активность.

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