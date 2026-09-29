Самая особенная черепаха в мире весит всего 5 граммов: с двумя головами и одним сердцем (видео)

Редкий двухголовый детеныш бугорчатой черепахи весит не больше листа бумаги и появился на свет с двумя головами — это невероятно редкий случай бицефалии.

Специалисты из организации New England Wildlife Centers заявили о рождении невероятно редкого детеныша бугорчатой черепахи — с двумя головами и одним сердцем. Известно, что животное попало в центр Cape Wildlife Center из охраняемой зоны гнездования в Уэллфлите при содействии Массачусетского общества Одюбона, пишет IFLScience.

Сотрудники центра отмечают, что двухголовый детеныш появился на свет весом всего 5,2 грамма. Теперь ветеринары внимательно следят за аппетитом и поведением детеныша, а также затем, как взаимодействуют его головы и тела.

Взрослые самки черепах могут весить до 2,5 килограмма, тогда как самцы достигают максимум 500 граммов Фото: Richmond Wildlife Center

Известно, что бугорчатые черепахи (Malaclemys terrapin) несмотря на свои скромные размеры могут жить в дикой природе до 40 лет: взрослые самцы, как известно, достигают в длину около 12 сантиметров, а самки — 27,94 сантиметра. Этим черепахам свойственен выраженный половой диморфизм: самки могут весить в пять раз больше самцов.

По словам ученых, бугорчатые черепахи обитают в прибрежных соленых болотах на северо-востоке США. Существует семь признанных подвидов — все они отличаются характерным ромбовидным узором на панцире и концентрические кольца роста.

В дикой природе рацион этих черепах состоит преимущественно из беспозвоночных, таких как ракообразные и моллюски, а также растительной пищи — например, водорослей. Однако некоторые популяции также охотятся на улиток, обитающих в болотах.

Ученые отмечают, что за последние 5 лет они с коллегами сталкивались лишь с двумя случаями бицефалии у этого вида — проще говоря, такие изменения крайне редки. Бицефалия возникает в процессе эмбрионального развития, когда близнецы не разделяются до конца, в результате чего в яйце формируется одно тело с двумя головами.

Исследования также показывают, что бугорчатые черепахи уже находятся в уязвимом положении, поскольку часто погибают в ловушках для промыслового синего краба. Еще одной серьезной проблемой является застройка побережья и загрязнение воды. Самки этого вида также часто погибают под колесами автомобилей, пересекая дороги. Теперь ученые считают, что повышение уровня моря, вызванное изменением климата, также может сократить количество мест, пригодных для откладки яиц.

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