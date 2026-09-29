Назван хищник, от которого не удастся скрыться в океане: слышит звуки на расстоянии 75 м

Новое исследование показало, что акулы способны слышать звуки на расстоянии почти 75 метров и более того, находить их источник.

Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для огромного количества хищников. Бытует мнения, что, ведя себя тихо в воде, можно избежать встречи с акулами. Но теперь новое исследование показывает, что все это время мы заблуждались, пишет Daily Mail.

Команда из Флоридского атлантического университета во главе с профессором Стивена Каджуры, обнаружила, что акулы способны улавливать подводные звуки с расстояния почти 75 метров. Более того, хищники способны определять, откуда исходит звук.

В ходе исследования ученые использовали подводный динамик и камеры на дронах и наблюдали за поведением черноперых акул в водах у юго-восточного побережья Флориды при воспроизведении различных звуков. Животные неизменно реагировали на низкочастотные шумы, транслируемые через динамик, часто уплывая в сторону от источника звука, даже когда тот находился на расстоянии десятков метров.

По словам профессора Каджуры, океан — акустическая среда, а акулы явно настроены на нее способами, которые наука лишь начинает понимать. Способность улавливать звуки с расстояния десятков метров и реагировать на них предоставляет этим хищникам важную информацию об окружающей среде.

Но как именно сенсорная система хищников позволяет им воспринимать и интерпретировать эти отдаленные звуки. В новом исследовании команда исследовала место, где акулы скапливаются в огромном количестве каждую зиму — у юго-восточного побережья Флориды. Этот сезонный приток позволил ученым отслеживать хищников на мелководье с кристально чистой водой, не тревожа их.

Команда закрепила лодку на якоре и опустила в воду динамик, который дрейфовал по течению на расстоянии до 19 метров от судна, чтобы минимизировать влияние лодки на акул. Исследователи проверяли реакцию на три диапазона низкочастотных звуков — 100–200 Гц, 200–400 Гц и 400–800 Гц, а также на контрольный сигнал частотой 10 кГц, выходящий за пределы известного диапазона слуха акул. Звуки воспроизводились с высокой интенсивностью, чтобы скорее отпугнуть акул, а не привлечь их.

Результаты указывают на то, что хищники реагировали на все три воспроизведенных звука, но игнорировали высокочастотный контрольный сигнал. Хищники были способны улавливать шумы с расстояния до 74 метров — отметим, это значительно больше, чем ранее удавалось зафиксировать ученым.

По словам ученых, не менее любопытным оказалось и то, что многие из акул резко меняли направления движения, услышав звуки — это указывает на то, что хищники также способны определить источник шума. Исследователи также выяснили, что животные особенно чувствительны к звукам низкой частоты: они улавливали их с большего расстояния и при меньшей громкости.

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