Названо хижака, від якого неможливо сховатися в океані: він чує звуки на відстані 75 м

Нове дослідження показало, що акули здатні чути звуки на відстані майже 75 метрів і, більше того, визначати їхнє джерело.

Океан покриває більше половини поверхні планети і є домівкою для величезної кількості хижаків. Існує думка, що, поводячись тихо у воді, можна уникнути зустрічі з акулами. Але тепер нове дослідження показує, що весь цей час ми помилялися, пише Daily Mail.

Команда з Флоридського атлантичного університету на чолі з професором Стівеном Каджурою виявила, що акули здатні вловлювати підводні звуки з відстані майже 75 метрів. Більше того, хижаки здатні визначати, звідки походить звук.

Під час дослідження вчені використовували підводний динамік та камери на дронах і спостерігали за поведінкою чорноперих акул у водах біля південно-східного узбережжя Флориди під час відтворення різних звуків. Тварини незмінно реагували на низькочастотні шуми, що транслювалися через динамік, часто відпливаючи вбік від джерела звуку, навіть коли воно знаходилося на відстані десятків метрів.

За словами професора Каджури, океан — це акустичне середовище, а акули, очевидно, пристосовані до нього у способи, які наука лише починає розуміти. Здатність вловлювати звуки з відстані десятків метрів і реагувати на них надає цим хижакам важливу інформацію про навколишнє середовище.

Але як саме сенсорна система хижаків дозволяє їм сприймати та інтерпретувати ці віддалені звуки? У новому дослідженні команда вивчала місце, де акули скупчуються у величезній кількості щозими — біля південно-східного узбережжя Флориди. Цей сезонний приплив дав змогу вченим відстежувати хижаків на мілководді з кришталево чистою водою, не турбуючи їх.

Екіпаж закріпив човен на якорі та опустив у воду динамік, який дрейфував за течією на відстані до 19 метрів від судна, щоб мінімізувати вплив човна на акул. Дослідники перевіряли реакцію на три діапазони низькочастотних звуків — 100–200 Гц, 200–400 Гц і 400–800 Гц, а також на контрольний сигнал частотою 10 кГц, що виходить за межі відомого діапазону слуху акул. Звуки відтворювалися з високою інтенсивністю, щоб швидше відлякати акул, а не привабити їх.

Результати свідчать про те, що хижаки реагували на всі три відтворені звуки, але ігнорували високочастотний контрольний сигнал. Хижаки були здатні вловлювати шуми з відстані до 74 метрів — зазначимо, що це значно більше, ніж раніше вдавалося зафіксувати вченим.

За словами вчених, не менш цікавим виявилося й те, що багато акул різко змінювали напрямок руху, почувши звуки — це свідчить про те, що хижаки також здатні визначити джерело шуму. Дослідники також з’ясували, що тварини особливо чутливі до звуків низької частоти: вони вловлювали їх з більшої відстані та при меншій гучності.

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