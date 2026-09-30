Найден физический признак, указывающий на то, что вы нравитесь человеку: это работает (видео)

В недавнем исследовании ученые обнаружили необычный физический признак того, что человек действительно испытывает к вам романтический интерес.

На протяжении всей своей жизни люди подают множество неосознанных сигналов с помощью языка тела: например, искренняя улыбка является свидетельством дружелюбия и открытости. Кроме того, степень синхронности ваших движений с движениями окружающих может многое рассказать наблюдателям о характере ваших отношений, пишет IFLScience.

В новом исследовании, проведенном учеными из Университета Макмастера, сосредоточились на межличностной синхронизации — явлении, при котором движении людей начинают совпадать во время выполнения простых задач. Это особенно любопытно в условиях стрессовых моментов, сопутствующих свиданиям.

По словам ученых, одним из главных источников волнения во время быстрых свиданий является вопрос: действительно ли вы нравитесь партнеру? В ходе нового исследования ученые наблюдали за реципиентами, ходившими на быстрые свидания, и обнаружили нечто любопытное — фактор, указывающий на то, что вы действительно нравитесь человеку.

Ведущий автор исследования, результаты которого опубликованы в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience, Эндрю Чанг отмечает, что изначально их с коллегами интересовало, как люди взаимодействуют при выполнении простых действий, например, при перемещении какого-то предмета. Команда использовала результаты предыдущего исследования и на их основе был создан новый инструмент, позволяющий оценивать уровень сотрудничества между людьми по их языку тела — а точнее, по характеру покачивания корпуса.

Далее ученые попытались выяснить, можно ли определить наличие взаимного интереса у потенциальных романтических партнеров, анализируя покачивания тела и степень синхронности этих движений. Команда снабдила участников исследования маркерами для захвата движений, чтобы отслеживать их перемещения во время четырехминутных встреч — все это также фиксировалось инфракрасными камерами. Участников быстрых свиданий также попросили заполнить анкеты, в которых указывали, ищут ли они долгосрочные отношения и хотели бы повторно встретиться с партнером.

По словам Чанга, они с коллегами обнаружили, что согласованность направленного раскачивания тела предсказывала интерес к долгосрочным, но не краткосрочным отношениям. Более того, участники проявляли больший интерес к долгосрочным отношениям, если динамика раскачивания их тел лучше предсказывала динамику движений партнера.

Авторы отмечают, что результаты их новой работы согласуются с результатами предыдущих исследований музыкальных ансамблей, где согласованность направленного раскачивания тел отражала направленность межличностного общения и предсказывала качество совместного исполнения музыки.

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