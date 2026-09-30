Виявлено фізичну ознаку, яка вказує на те, що ви подобаєтеся людині: це справді працює (відео)

У недавньому дослідженні вчені виявили незвичайну фізичну ознаку того, що людина справді відчуває до вас романтичний інтерес.

Протягом усього свого життя люди подають безліч несвідомих сигналів за допомогою мови тіла: наприклад, щира посмішка є свідченням доброзичливості та відкритості. Крім того, ступінь синхронності ваших рухів із рухами оточуючих може багато чого розповісти спостерігачам про характер ваших стосунків, пише IFLScience.

У новому дослідженні, проведеному вченими з Університету Макмастера, зосередилися на міжособистісній синхронізації — явищі, за якого рухи людей починають збігатися під час виконання простих завдань. Це особливо цікаво в умовах стресових моментів, що супроводжують побачення.

За словами вчених, одним із головних джерел хвилювання під час швидких побачень є питання: чи справді ви подобаєтеся партнеру? У ході нового дослідження вчені спостерігали за учасниками, які відвідували швидкі побачення, і виявили щось цікаве — фактор, який вказує на те, що ви дійсно подобаєтеся людині.

Головний автор дослідження, результати якого опубліковано в журналі Social Cognitive and Affective Neuroscience, Ендрю Чанг зазначає, що спочатку їх із колегами цікавило, як люди взаємодіють під час виконання простих дій, наприклад, під час переміщення якогось предмета. Команда використала результати попереднього дослідження, і на їхній основі було створено новий інструмент, що дозволяє оцінювати рівень співпраці між людьми за їхньою мовою тіла — а точніше, за характером коливань тулуба.

Далі вчені спробували з’ясувати, чи можна визначити наявність взаємного інтересу у потенційних романтичних партнерів, аналізуючи коливання тіла та ступінь синхронності цих рухів. Команда забезпечила учасників дослідження маркерами для фіксації рухів, щоб відстежувати їхні переміщення під час чотирихвилинних зустрічей — все це також фіксувалося інфрачервоними камерами. Учасників швидких побачень також попросили заповнити анкети, в яких вони вказували, чи шукають вони довгострокові стосунки та чи хотіли б знову зустрітися з партнером.

За словами Чанга, вони разом із колегами виявили, що узгодженість спрямованих коливань тіла передбачала інтерес до довгострокових, але не до короткострокових стосунків. Більше того, учасники виявляли більший інтерес до довгострокових стосунків, якщо динаміка коливань їхніх тіл краще передбачала динаміку рухів партнера.

Автори зазначають, що результати їхньої нової роботи узгоджуються з результатами попередніх досліджень музичних ансамблів, де узгодженість спрямованого погойдування тіл відображала спрямованість міжособистісного спілкування та передбачала якість спільного виконання музики.

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