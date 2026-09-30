Неймовірне явище Ель-Ніньйо спричинило в океані гігантські хвилі особливого типу: куди вони рухаються (відео)

Нещодавнє дослідження показало, що цьогорічне надзвичайно сильне явище Ель-Ніньйо у Тихому океані спричиняє "хвилі Кельвіна" планетарного масштабу — коли вони досягнуть суші.

Останні кілька місяців вчені раз у раз попереджають, що сьогодні людство опинилося в небаченій раніше ситуації: у Тихому океані розвивається "супер-Ель-Ніньйо", що за силою перевершує всі раніше зафіксовані явища такого роду. Очікується, що це явище, ймовірно, матиме неймовірний вплив на планету, спричинивши підвищення глобальної температури, а також посилить випадки аномальної спеки, посух і лісових пожеж, пише IFLScience.

Тепер з’явилися побоювання щодо особливого типу хвиль, які це явище могло спровокувати в океані. Йдеться про хвилі Кельвіна — це не фізичні хвилі води, а імпульси, здатні переносити тепло в товщі води. Метеорологи уважно стежать за ними, оскільки ці хвилі можуть впливати на рівень моря на величезних відстанях, посилюючи збитки від штормів.

Більше того, вчені побоюються, що ці хвилі, ймовірно, досягнуть узбережжя Каліфорнії вже цього року. Очікується, що хвиля Кельвіна досягне цього регіону до осені й може спричинити підвищення рівня моря на кілька сантиметрів.

За словами вчених, таке підвищення рівня води відбувається не через збільшення обсягу води, а через її розширення внаслідок нагрівання. Такі зміни можуть здатися незначними, однак ситуація змінюється, якщо врахувати інші зміни, що супроводжують супер-Ель-Ніньйо в цьому регіоні. Високі припливи, великі хвилі та прибережні шторми у поєднанні з підвищеним рівнем моря можуть спровокувати повені та ерозію берегової лінії.

Вважається, що океанічні хвилі Кельвіна не впливають безпосередньо на ризик виникнення ураганів у регіоні. За це, як правило, відповідають інші хвилі Кельвіна — атмосферні, які переміщуються в повітряному середовищі. За словами вчених, океанічні хвилі Кельвіна здатні створювати умови, сприятливі для формування гроз, а також тропічних циклонів.

Ще більш тривожним є те, що всі ці зміни відбудуться на тлі загального підвищення рівня океану, спричиненого антропогенною зміною клімату Землі.

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