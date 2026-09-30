Невероятное Эль-Ниньо породило в океане гигантские волны особого типа: куда они движутся (видео)

Недавнее исследование показало, что экстремально сильное Эль-Ниньо этого года в Тихом океане вызывает «волны Кельвина» планетарного масштаба — когда они достигнут суши.

Последние несколько месяцев ученые то и дело предупреждают, что сегодня человечество оказалось в неизведанной ситуации: в Тихом океане развивается "супер-Эль-Ниньо", превосходящий по силе все ранее зафиксированные явления такого рода. Ожидается, что это явление, вероятно, окажет невероятное влияние на планету, вызвав повышение глобальной температуры, а также участит случаи аномальной жары, засух и лесных пожаров, пишет IFLScience.

Теперь появились опасения по поводу особого типа волн, которые это явление могло спровоцировать в океане. Речь о волнах Кельвина — это не физические волны воды, а импульсы, способные переносить тепло в толще воды. Метеорологи внимательно следят за ними, так как эти волны могут влиять на уровень моря на огромных расстояниях, усугубляя ущерб от штормов.

Более того, ученые опасаются, что эти волны, вероятно, достигнут побережья Калифорнии уже в этом году. Ожидается, что волна Кельвина достигнет региона к осени и может привести к повышению уровня моря на несколько сантиметров.

По словам ученых, такой подъем уровня воды происходит не из-за увеличения объема воды, а из-за ее расширения вследствие нагрева. Такие изменения могут показаться незначительными, однако ситуация меняется, если учесть другие изменения, сопутствующие супер-Эль-Ниньо в этом регионе. Высокие приливы, крупные волны и прибрежные штормы в сочетании с повышенным уровнем моря могут спровоцировать наводнения и эрозию береговой линии.

Считается, что океанические волны Кельвина не влияют напрямую на риск возникновения ураганов в регионе. За это, как правило, отвечают другие волны Кельвина — атмосферные, которые перемещаются в воздушной среде. По словам ученых, океанические волны Кельвина способны создавать условия, благоприятные для формирования гроз, а также тропических циклонов.

Еще более тревожно то, что все эти изменения произойдут на фоне общего повышения уровня океана, вызванного антропогенным изменением климата Земли.

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