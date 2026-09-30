Знайдено найнезвичайніших горбатих котів у світі: вони мешкають в Аравійському морі та співають унікальну пісню

Дослідники виявили, що одна з найнезвичайніших популяцій горбатих китів у світі виконує пісню, унікальну для Аравійського моря — вчені вважають, що це абсолютно новий підвид морських гігантів.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для найбільших морських мешканців в історії Землі — китів. Вчені люблять усе класифікувати й розкладати по поличках, але природа інколи може нас дивувати — дослідникам постійно вдається відкривати нові види. До їхнього числа нещодавно потрапив і новий тип горбатого кита, який раніше ховався у всіх на очах, пише IFLScience.

У новому дослідженні, проведеному Товариством охорони дикої природи (Wildlife Conservation Society) та Товариством охорони навколишнього середовища Оману (Environment Society of Oman), вчені виявили, що горбаті кити Аравійського моря генетично відрізняються від трьох уже визнаних підвидів цього виду.

Деякі фахівці вважають популяцію горбатих китів Аравійського моря найнезвичайнішою у світі, оскільки ці морські гіганти воліють цілий рік залишатися у тропічних і субтропічних водах, уникаючи масштабних міграцій, характерних для інших популяцій. Але навіть це ще не все: ці горбаті кити також співають пісню, яку не почуєш більше ніде, крім як в Аравійському морі. Тепер, у новому дослідженні, вчені, схоже, вперше в історії отримали генетичні докази того, що ця популяція є окремим підвидом.

У ході дослідження вчені зібрали генетичні зразки цих китів. Потім вчені порівняли отримані зразки з даними про горбатих китів з інших районів Світового океану, сформувавши масив даних, що охоплює 2285 особин.

Зазначимо, що на сьогодні офіційно визнано лише три підвиди горбатих китів:

північноатлантичні (Megaptera novaeangliae novaeangliae);

південнопівкульний (Megaptera novaeangliae australis);

північнотихоокеанський (Megaptera novaeangliae kuzira).

Тепер, як вважають вчені, до цього переліку може додатися четвертий підвид — горбатий кит Аравійського моря (Megaptera novaeangliae indica).

Хоча рішення про офіційне визнання нового підвиду морських ссавців ухвалює Комітет з таксономії Товариства з вивчення морських ссавців (Society for Marine Mammalogy), отримані результати підтверджують обґрунтованість такого виділення.

Результати нової роботи вчених свідчать про високий рівень генетичних відмінностей між китами Аравійського моря та їхніми родичами з інших регіонів Землі. Більше того, нове відкриття проливає світло на популяцію, яка, за словами вчених, тривалий час залишалася загадкою для наукової спільноти.

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