Гігантський купол-губку в Бразилії сфотографували з космосу: таємно живить місцеві гарячі джерела

На супутниковому знімку зображено купол Калдас-Новас, який діє як гігантська губка — вбирає воду та живить місцеві гарячі джерела.

Купол Калдас-Новас — монолітне утворення довжиною близько 19 кілометрів, що височіє над ландшафтом бразильського штату Гояс. Відомо, що ця структура працює подібно до гігантської губки — вбирає воду і завдяки цьому живить гарячі джерела, розташовані неподалік, пише Live Science.

У 2025 році це неймовірне утворення в Бразилії було сфотографовано з космосу. На вражаючому супутниковому знімку видно величезний купол, що за своєю структурою нагадує губку і височить над центральною частиною Бразилії. Вчені зазначають, що цей темний моноліт і унікальний біом, який його вкриває, відіграють ключову роль у існуванні знаменитих місцевих гарячих джерел.

За даними проєкту NASA Earth Observatory, довжина цього овального утворення сягає близько 19 кілометрів, а ширина — близько 12 кілометрів. Воно також відоме як купол Калдас-Новас і розташоване на південному сході штату Гояс, підносячись на 300 метрів над навколишньою місцевістю, хоча через оптичну ілюзію, відому як інверсія рельєфу, спостерігачам може здаватися, що височина — це чашоподібна западина.

Вчені вважають, що вік цього об’єкта становить щонайменше 600 мільйонів років, а свою назву він отримав від розташованого неподалік міста Калдас-Новас. Зазначимо, що місто також видно на супутниковому знімку: воно розташоване між темно-зеленим куполом і озером Корумба. Населення міста становить близько 100 000 осіб, проте щороку це місце відвідують сотні тисяч туристів — багато хто з них приїжджає сюди, щоб скупатися в гарячих джерелах.

Відомо, що купол вкритий саваною під назвою Серрадо — цей біом займає близько чверті території Бразилії та є другим за поширеністю у Південній Америці, поступаючись лише тропічним лісам. Серрадо являє собою тропічну савану — цей біом відрізняється набагато більшим екологічним різноманіттям, ніж більшість саван, і часто описується як поєднання рідкісних лісів, луків та водно-болотних угідь.

Попередні дослідження показали, що купол Серрадо активно вбирає дощову воду, завдяки чому він буквально перетворюється на гігантську губку. Далі зібрана волога просочується крізь внутрішню структуру моноліту, поповнюючи підземні водоносні горизонти, які забезпечують постійний приплив теплої води до розташованих неподалік гарячих джерел — навіть у сухий сезон.

Зазначимо, що на відміну від більшості термальних курортів, гарячі джерела в околицях Калдас-Новас не пов’язані з вулканічною активністю. Вода в глибоких розломах гірських порід нагрівається за рахунок природного підвищення температури надр Землі, перш ніж зрештою повернеться назад на поверхню.

Раніше вважалося, що цей моноліт утворився в результаті давнього процесу, під час якого розплавлена порода проривалася крізь земну кору. Однак у 2021 році вчені з’ясували, що ця структура, найімовірніше, сформувалася в результаті інших геологічних процесів.

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