Відому гору з упаковки Toblerone вже не впізнати: Маттерхорн залишився без снігу та льоду

На кордоні Швейцарії та Італії відома вершина Маттерхорн залишилася без снігу через спеку, яка запанувала в Європі на початку осені.

Культова гора, зображення якої прикрашає упаковку шоколаду Toblerone, виглядає абсолютно "голою" — на ній немає ані льоду, ані снігу, хоча на вершині вже давно мав би розпочатися сезон снігопадів, пише Daily Mail.

"Ні, це не якась гора в пустелі. Це Маттерхорн 27 вересня 2026 року", — написав один із туристів гірськолижного курорту Cervino Ski Paradise.

Експерти зазначають, що Маттерхорн залишився без снігу через те, що над Європою завис великий антициклон, який утримує над континентом сухі та стабільні повітряні маси. Цього місяця температура в деяких районах Центральної та Південної Європи піднімалася вище 40 градусів.

Влітку на Маттерхорні часто буває мало снігу, але його повна відсутність — незвичайне явище, особливо для осені.

Однак з кожним роком низький рівень снігу та льоду на європейських вершинах стає новою нормою. У червні минулого року рівень нульової ізотерми — висота, на якій температура повітря опускається нижче нуля, — досяг у Швейцарії рекордної для цієї пори року позначки. На тлі аномально високих температур цей рівень у районі Маттерхорна піднявся до 5000 метрів.

У результаті вершина Маттерхорна практично повністю втратила сніговий покрив: повідомлялося, що альпіністи могли підніматися на висоту 4200 метрів без використання "кішок".

Однак тенденція до зникнення снігу на гірських вершинах стосується не лише вершин Європи, де сніг швидко тане. У 2024 році вершина японської гори Фудзі залишалася безсніжною аж до 6 листопада.

Це стало найпізнішим терміном випадання снігу за всі 130 років спостережень, побивши попередній рекорд, зафіксований 26 жовтня 1995 та 2016 років.

Але така спека не просто псує краєвид — вона перетворює популярні альпіністські маршрути на смертельно небезпечні ділянки.

Раніше цього року через аномальну спеку почалося руйнування гірських порід на найвищих вершинах Європи, що призвело до небезпечних каменепадів. Найбільше постраждали такі популярні маршрути, як сходження на Монблан і Маттерхорн.

До кінця серпня на Монблані вже загинули троє альпіністів, і місцева влада наказала закрити гірські табори на найпопулярнішому маршруті сходження. Одночасно з цим гірські гіди призупинили організацію турів на Маттерхорн після серії масштабних обвалів.

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