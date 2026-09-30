Известную гору с упаковки Toblerone уже не узнать: Маттерхорн остался без снега и льда

На границе Швейцарии и Италии известная вершина Маттерхорн осталась без снега из-за жары, которая установилась в Европе в начале осени.

Культовая гора, изображение которой украшает упаковку шоколада Toblerone, выглядит совершенно “голой” – на ней нет ни льда, ни снега, хотя на вершине уже давно должен был начаться сезон снегопадов, пишет Daily Mail.

“Нет, это не какая-то гора в пустыне. Это Маттерхорн 27 сентября 2026 года”, - написал один из туристов горнолыжного курорта Cervino Ski Paradise.

Эксперты говорят, что Маттерхорн остался без снега из-за того, что над Европой завис обширный антициклон, который удерживает над континентом сухие и стабильные воздушные массы. В этом месяцев температура в некоторых районах Центральной и Южной Европы поднималась выше 40 градусов.

Летом на Маттерхорне часто бывает мало снега, но его полное отсутствие – необычное явление, особенно для осени.

Но с каждым годом низкий уровень снега и льда на европейских вершинах становится новой нормой. В июне прошлого года уровень нулевой изотермы — высота, на которой температура воздуха опускается ниже нуля, достиг в Швейцарии рекордной для этого времени года отметки. На фоне аномально высоких температур этот уровень в районе Маттерхорна поднялся до 5000 метров.

В результате вершина Маттерхорна практически полностью лишилась снежного покрова: сообщалось, что альпинисты могли подниматься на высоту 4200 метров без использования “кошек”.

Однако тенденция к исчезновению снега на горных вершинах затрагивает не только быстро тающие пики Европы. В 2024 году вершина японской горы Фудзи оставалась бесснежной вплоть до 6 ноября.

Это стало самым поздним сроком появления снега за все 130 лет ведения наблюдений, побив предыдущий рекорд, зафиксированный 26 октября в 1995 и 2016 годах.

Но такая жара не просто портит пейзаж — она превращает популярные альпинистские маршруты в смертельно опасные участки.

Ранее в этом году из-за аномальной жары началось разрушение горных пород на высочайших вершинах Европы, что привело к опасным камнепадам. Больше всего пострадали такие популярные маршруты, как восхождение на Монблан и Маттерхорн.

К концу августа на Монблане уже погибли три альпиниста, и местные власти распорядились закрыть горные лагеря на самом популярном маршруте восхождения. Одновременно с этим горные гиды приостановили организацию туров на Маттерхорн после серии масштабных обвалов.

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