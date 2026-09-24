Самое засушливое место на Земле внезапно зацвело: тысячи гектаров цветов усеяли пустыню Атакама

Пустыня Атакама считается одним из самых засушливых мест на планете, но все изменилось после обильных дождей на севере Чили.

Большие участки поверхности, которые обычно выжжены солнцем, покрылись густым ковром из фиолетовых и белых цветов. Такое редкое природное явление ученые называют “цветущей пустыней”, пишет Yahoo News.

Дело в том, что в почве Атакамы семена и луковицы примерно 200 различных видов растений могут долго время находиться в состоянии покоя, ожидая нужных условий для прорастания. Такие условия создали проливные дожди, вызванные климатическим явлением, известным как Эль-Ниньо.

В этом сезоне выпало особенно много осадков. В некоторых районах их уровень превысил 180 миллиметров — показатель, который «никогда ранее не фиксировался», сообщил Сесар Писарро, специалист по биоразнообразию Атакамы из Национальной лесной корпорации Чили (Conaf).

Влага проникла в песок глубже обычного, стимулируя рост растительности в природном заповеднике, расположенном примерно в 800 километрах к северу от Сантьяго. По прогнозам Conaf, пик этого зрелища придется на октябрь. По оценкам ведомства, цветами может покрыться площадь около 15 000 гектаров.

Цветение стало следствием обильных осадков, связанных с Эль-Ниньо — климатическим явлением, характеризующимся повышением температуры поверхностных вод в центральной и восточной частях экваториальной зоны Тихого океана.

Это потепление может нарушить привычные режимы ветров и осадков в различных регионах мира, а также спровоцировать экстремальные погодные явления. Нынешний Эль-Ниньо может стать самым мощным за четыре десятилетия наблюдений.

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