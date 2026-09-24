Найпосушливіше місце на Землі раптово зацвіло: тисячі гектарів квітів вкрили пустелю Атакама

Пустеля Атакама вважається одним із найпосушливіших місць на планеті, але все змінилося після рясних дощів на півночі Чилі.

Великі ділянки поверхні, які зазвичай випалені сонцем, вкрилися густим килимом із фіолетових і білих квітів. Таке рідкісне природне явище вчені називають "квітучою пустелею", пише Yahoo News.

Справа в тому, що в ґрунті Атаками насіння та цибулини приблизно 200 різних видів рослин можуть тривалий час перебувати в стані спокою, очікуючи на сприятливі умови для проростання. Такі умови створили проливні дощі, спричинені кліматичним явищем, відомим як Ель-Ніньо.

Цього сезону випало особливо багато опадів. У деяких районах їхній рівень перевищив 180 міліметрів — показник, який "ніколи раніше не фіксувався", повідомив Сесар Пісарро, фахівець з біорізноманіття Атаками з Національної лісової корпорації Чилі (Conaf).

Волога проникла в пісок глибше, ніж зазвичай, стимулюючи ріст рослинності в природному заповіднику, розташованому приблизно за 800 кілометрів на північ від Сантьяго. За прогнозами Conaf, пік цього видовища припаде на жовтень. За оцінками відомства, квітами може вкритися площа близько 15 000 гектарів.

Цвітіння стало наслідком рясних опадів, пов’язаних з Ель-Ніньо — кліматичним явищем, що характеризується підвищенням температури поверхневих вод у центральній та східній частинах екваторіальної зони Тихого океану.

Це потепління може порушити звичні режими вітрів та опадів у різних регіонах світу, а також спровокувати екстремальні погодні явища. Нинішнє явище Ель-Ніньо може стати найпотужнішим за чотири десятиліття спостережень.

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