Найпотужніший Ель-Ніньйо за останні 1000 років: побив температурні рекорди задовго до піку

Дослідники зафіксували, що нинішнє явище Ель-Ніньйо, яке панує в Тихому океані, побило температурні рекорди ще до того, як досягло свого піку.

Протягом останніх кількох місяців вчені пильно стежать за тим, що відбувається в Тихому океані, який сьогодні перебуває під впливом неймовірно потужного Ель-Ніньйо. Останні дані показують, що температура поверхні океану в епіцентрі цього явища зараз на 3,05 °C вища за середній показник за 1991–2020 роки. Цей показник уже перевищив рекорд у 3,02 °C, зафіксований у листопаді 2015 року, пише Daily Mail.

За словами кліматолога Зіка Хаусфатера, усе вказує на те, що нинішнє явище Ель-Ніньйо, ймовірно, стане найпотужнішим щонайменше за 1000 років, оскільки очікується, що пікові значення можуть сягнути 4,1 °C у листопаді та грудні. Це особливо тривожно, з огляду на те, наскільки рано цього року були побиті температурні рекорди.

Зазначимо, що зазвичай пік Ель-Ніньйо припадає на зимові місяці, найчастіше на листопад або грудень. Більше того, кожне сильне Ель-Ніньйо, зафіксоване в історії, продовжувало посилюватися після середини вересня, і є всі підстави вважати, що нинішнє явище не стане винятком.

За словами керівника відділу довгострокового прогнозування Метеорологічної служби Великої Британії, професора Адама Скейфа, вони з колегами вже кілька місяців попереджають про те, що нинішнє Ель-Ніньйо в Тихому океані, ймовірно, стане безпрецедентною подією. Той факт, що воно вже побило попередні рекорди — причому ще до піку, який очікується наприкінці цього року — свідчить про неймовірний масштаб цього явища.

Ель-Ніньйо — природне кліматичне явище у Тихому океані, яке впливає на погоду по всьому земній кулі та призводить до тимчасового підвищення глобальної температури. Спостереження показують, що нинішнє явище почало формуватися в океані в червні і зараз, схоже, розвивається з безпрецедентною швидкістю. Очікується, що вплив Ель-Ніньйо, ймовірно, збережеться до наступного року.

Це відбувається після літа, коли по всьому світу були побиті температурні рекорди. Останні дані Служби з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service свідчать, що серпень 2026 року став найтеплішим серпнем за всю історію спостережень. При цьому середня глобальна температура за перші вісім місяців року вже на 1,22 °C перевищує базовий середній показник.

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