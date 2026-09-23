Самый мощный Эль-Ниньо за последние 1000 лет: побил температурные рекорды задолго до пика

Исследователи зафиксировали, что нынешний Эль-Ниньо, господствующий в Тихом океане, побил температурные рекорды еще до того, как достиг своего пика.

В последние несколько месяцев ученые пристально следят за тем, что происходит в Тихом океане, который сегодня находится во власти невероятно сильного Эль-Ниньо. Последние данные показывают, что температура поверхности океана в эпицентре этого явления сейчас на 3,05°C выше среднего показателя за 1991–2020 годы. Этот показатель уже привысил рекорд в 3,02°C, зафиксированный в ноябре 2015 года, пишет Daily Mail.

По словам климатолога Зика Хаусфатера, все указывает на то, что нынешний Эль-Ниньо, вероятно, станет самым мощным минимум за 1000 лет, поскольку ожидается, что пиковые значения могут достичь 4,1°C в ноябре и декабре. Это особенно тревожно, учитывая насколько рано в этом году были побиты температурные рекорды.

Отметим, что обычно пик Эль-Ниньо приходится на зимние месяцы, чаще всего на ноябрь или декабрь. Более того, каждое сильное Эль-Ниньо, зафиксированное в истории, продолжало усиливаться после середины сентября, и есть все основания полагать, что нынешнее явление не станет исключением.

По словам руководителя долгосрочного прогнозирования Метеорологической службы Великобритании, профессора Адама Скейфа, они с коллегами уже несколько месяцев предупреждают о том, что нынешнее Эль-Ниньо в Тихом океане, вероятно, станет беспрецедентным событием. Тот факт, что оно уже побило предыдущие рекорды — причем до пика, ожидаемого в конце этого года — свидетельствует о невероятном масштабе явления.

Эль-Ниньо — природное климатическое явление в Тихом океане, которое влияет на погоду по всему земному шару и приводит к временному повышению глобальной температуры. Наблюдения показывают, что нынешнее явление начало формироваться в океане в июне и теперь, похоже, развивается с беспрецедентной скоростью. Ожидается, что власть Эль-Ниньо, вероятно, сохранится до следующего года.

Это происходит после лета, когда по всему миру были побиты температурные рекорды. Последние данные Службы по изменению климата Copernicus Climate Change Service показывают, что август 2026 года стал самым теплым августом за всю историю наблюдений. При этом средняя глобальная температура за первые восемь месяцев года уже на 1,22°C превышает базовый средний показатель.

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