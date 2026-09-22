В Японии найден новый для науки вид "киборгов": пластик вплелся в их скелет (фото)

На субтропическом пляже на японском острове обнаружен невероятный новый вид — результат слияния пластика и кораллов.

Ученые обследовали пляжи субтропического японского острова Окинава, когда неожиданно наткнулись на нечто неожиданное — ярко окрашенные фрагменты кораллов. Далее образцы изучили в лаборатории и сделали поразительное открытие: яркие вкрапления оказались пластиком, который расплавился и намертво вплавился в сам скелет коралловых фрагментов, пишет IFLScience.

Новый гибридный вид получил название "пластикоралл" и ученые считают, что он может оказывать негативное влияние на местную экосистему, выделяя химические вещества в морскую воду. Отметим, что новая работа ученых дополняет исследования в новой области, посвященной так называемым "пластигломератам" — смесям осадочных пород и других природных материалов, скрепленных пластиком. Более того, ученые предлагают рассматривать их в качестве геологического маркера эпохи антропоцена.

Ученые полагают, что пластикораллы возникли в результате сжигания пластика на пляжах: расплавленные полимеры соединялись с мертвыми кораллами. Отметим, что это не первый раз, когда пластик обнаруживают в слиянии с природными образованиями.

По мере того как частицы пластика будут вымываться обратно в океан, они, вероятно, будут выделять химические вещества в окружающую среду Фото: Marine Pollution Bulletin

Например, в 2023 году ученые из Федерального университета Параны обнаружили "пластиковые горные породы" на отдаленном вулканическом острове у побережья Бразилии. Тогда они предположили, что пластигломераты сформировались, когда под воздействием вулканической активности пластик расплавился и проник в пористые осадочные породы.

По словам геолога Фернанды Авелар Сантос, это открытие одновременно является и чем-то новым и чем-то невероятно пугающим, поскольку свидетельствует о том, что загрязнение пластиком уже добралось до геологии. Авторы предполагают, что в данном случае источником пластика послужили выброшенные рыболовные сети, которые были вынесены течениями на берег.

В том же году другая группа исследователей обнаружила пластигломераты различных типов на отдаленном индонезийском острове в Яванском море. В ходе исследования ученые обнаружили:

пластикрасты — пластиковые корки, покрывающие морские скалы;

пластитары — пластик, вмурованный в смолистые отложения в приливно-отливной зоне;

пиропластики, подобные тем, которые были обнаружены на японских пляжах.

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