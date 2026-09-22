Более 50 лет назад в океан сбросили 150 000 тонн ядовитых веществ: теперь они отравляют воду

Десятилетия тому в Атлантику сбросили сотни тонн радиоактивных отходов, и теперь, ученые обнаружили, что эти вещества начали заметно просачиваться в воду.

Вторая половина 20 века ознаменовала собой "золотой век" ядерных технологий: после разрушительных последствий применения атомного оружия во Второй мировой войне мир нашел новые, более мирные способы использования энергии радиоактивного распада. В том числе, речь идет о таких сферах как энергетика, медицина, научные исследования и промышленность. Все эти сферы активно развивались, но возникла другая проблема — тысячи тонн радиоактивных отходов, пишет Science Alert.

Однако на дне Атлантического океана имелось обширное морское дно, которое, по мнению властей, было идеальным местом. В результате, именно туда в период с 1949 по 1982 год на морское дно Атлантики отправили невероятное количество отходов: более 200 000 бочек с низкоактивными радиоактивными отходами, общим весом около 150 000 тонн, были отправлены на глубину от 3000 до 5000 метров.

Десятилетиями никто не интересовался, что происходит с этими захоронениями, но теперь ученые использовали пилотируемый подводный аппарат, чтобы добраться к месту сброса. Результаты исследований показали, что многие бочки за это время поржавели и разрушились, а их содержимое медленно вытекает на морское дно.

Отметим, что классификация отходов как низкоактивных (LLW) вовсе не означает, что они безопасны. Такие отходы образуются, например, в медицине и промышленности и обычно содержат меньшее количество долгоживущих радионуклидов. Сегодня МАГАТЭ рекомендует утилизировать отходы в надежных контейнерах на срок не менее нескольких сотен лет, однако в середине 20 века рекомендации были другими.

Например, нормативы того времени предполагали, что контейнеры должны достигать дна неповрежденными и сохранять герметичность лишь до тех пор, пока не распадутся короткоживущие радионуклиды. Считалось, что после этого оставшиеся отходы будут постепенно выходить наружу и рассеиваться в водах океана. Увы, далеко не все содержимое этих бочек могло бесследно исчезнуть в результате распада, поскольку отходы содержали радиоактивную "смесь", включавшую цезий-137, изотопы плутония и тритий — эти вещества могут сохраняться тысячи лет.

В 1980-х годах сброс отходов прекратился и с тех пор мало кто задумывался о местонахождении бочек, а также их сохранности. Однако несколько лет тому инженер-ядерщик Патрик Шардон и морской геолог Хавьер Эскартин Французского национального центра научных исследований задались вопросом: что же стало с выброшенными отходами?

Этот вопрос послужил толчком для запуска проекта NODSSUM (Nuclear Ocean Dump Site Survey Monitoring), направленного на обследование и мониторинг мест захоронения радиоактивных отходов в океане.

Первая экспедиция в рамках проекта состоялась в июне 2025 года — ученые задействовали автономный подводный аппарат UlyX, который сканировал морское дно, составляя карту и фотографируя бочки, а также отбирал пробы воды, донных отложений, образцы рыб и ракообразных в прилегающей зоне. Всего за месяц исследователи обнаружили и нанесли на карту 3355 бочек.

В 2026 году ученые повторили экспедицию. На этот раз команда использовала глубоководный аппарат, способный погружаться на глубину до 6000 метров. За 20 погружений он доставил ученых на глубину более 4700 метров, позволив им осмотреть бочки непосредственно и взять пробы из их ближайшего окружения.

Результаты показали, что некоторые из бочек были сильно повреждены коррозией или разрушены. Также было видно, как их содержимое просачивается наружу. Однако именно здесь экспедиция столкнулась с неожиданным явлением: оказалось, что бочки служат своего рода крошечными оазисами посреди пустынного песчаного дна.

По словам ученых, нет сомнений в том, что радиоактивные отходы вышли за пределы емкостей: приборы зафиксировали значительные уровни кобальта-60 и ниобия-94, а также цезий-137 и америций-241. Однако ученые все еще не знают, как эти вещества воздействуют на морскую среду и накапливаются ли они в организмах живых существ. Ученые надеются выяснить это в последующих исследованиях.

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