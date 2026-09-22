Самая опасная профессия в мире: люди вынуждены целый месяц говорить голосом Дональда Дака (видео)

Исследователи назвали одну из самых опасных профессий в мире — речь о людях, работающих на нефтяной платформе.

В мире существует множество опасных профессий и одной из наиболее опасных из них считается работа на нефтяной платформе, которая требует серьезной адаптации к жизни в открытом море при штормовой погоде, пишет IFLScience.

Многое в работе на нефтяной платформе может пугать, однако здесь также есть группа рабочик, которым приходится выполнять крайне ответственные задачи, разговаривая при этом голосом Дональда Дака. Речь о водолазах, работающих методом насыщения, а их профессия — нечто невероятное.

Сами по себе нефтяные платформы выглядят весьма впечатляюще — огромные сооружения посреди суровой морской стихии. Чтобы заставить их работать, потребовались серьезные научные знания, технологии, инженерные расчеты и математика, а поддержание их в рабочем состоянии требует еще больших усилий. К счастью, нам неплохо удалось освоиться в океане — люди научились дышать под водой и безопасно выравнивать давление, что позволило погружаться на большую глубину и подниматься обратно на поверхность, не рискуя получить опасную кессонную болезнь.

По словам ученых, кессонная болезнь возникает из-за того, что под давлением в крови и тканях водолаза растворяется больше азота. Если подъем неконтролируемый и слишком быстрый, растворенный азот образует пузырьки, вместо того чтобы безопасно выводиться через легкие. Именно поэтому дайверов учат подниматься на поверхность с безопасной скоростью.

Однако для некоторыйх дайверов погружение — не просто отдых, а профессия, подразумевающая жизнь под экстремальным давлением в течение целого месяца. Таких специалистов называют водолазами, работающими методом насыщения — эти люди трудятся на глубине от 90 до 300 метров. Ежедневные спуски и подъемы на такую глубину нецелесообразны ни с логистической, ни с медицинской точки зрения: в результате водолазы вынуждены жить в специальных барокамерах для насыщения.

Отметим, что барокамеры для насыщения представляют собой металлические капсулы, полностью изолированные от внешнего вида. Такие системы часто размещают на судах обеспечения водолазных работ, что позволяет специалистам жить в условиях постоянного давления.

По словам ученых, уровень давления зависит от выбранной глубины погружения и соответствует тому, с чем водолазы столкнутся, спустившись в океан в водолазном колоколе и выходя в открытую воду на большой глубине — в таких условиях они могут находиться до 28 дней.

Для поддержания жизни водолазов в герметичную барокамеру подают воздух, однако здесь вновь возникают сложности из-за азота. Дело в том, что при высоком давлении назы сжимаются, повышая риск развития так называемого "азотного наркоза". Исследования показывают, что ощущения в этом случае напоминают действие "веселящего газа". Однако состояние может усугубляться, вызывая галлюцинации и нарушение способности принимать верные решения.

Для решения этой проблемы, азот заменяют смесью гелия и кислорода, известной как гелиокс. Фактически, этот тот самый гелий, благодаря которому праздничные воздушные шары взмывают ввысь. Это также означает, что у всех, кто дышит этой смесью, голос меняется — в результате, водолазы целый месяц разговаривают голосом Дональда Дака.

Отметим, что голос Дональда Дака — результат двух факторов:

во-первых, влияния гелия на резонанс голосовых связок;

во-вторых, условий внутри барокамеры, где живут водолазы.

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