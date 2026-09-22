Под австралийской равниной найдено нечто неожиданное: оно здесь сотни миллионов лет

Исследователи считают, что гигантские ложбины указывают на наличие под австралийской равниной Налларбор пещер глубиной до 150 метров.

Порой геологические особенности местности очевидны: разломы оставляют в земле гигантские трещины, огромные валуны посреди поля служат явным свидетельством того, что их оставили тающие ледники, а четкие разноцветные слои осадочных пород в обнажениях демонстрируют историю накопления отложений в данном районе. Но порой геологические структуры Земли настолько незаметны, что их почти невозможно заметить невооруженным взглядом, пишет Science Alert.

Нечто подобное ученые недавно обнаружили на равнине Налларбор — обширной безлесной пустыне в Австралии. Известно, что эта огромная плоская карбонатная платформа занимает площадь более 200 000 квадратных километров и подвергается воздействию выветривания уже более 14 миллионов лет. Она почти не подвергалась тектоническим деформациям или оледенениям, а накопление осадков в этом месте было минимально — благодаря этому сохранилась удивительно стабильная летопись геологического прошлого.

По словам ведущего автора нового исследования, географа из Университета Кертина Матея Липара, в новой работе они с коллегами обнаружили, что поверхность равнины Наллабора испещрена длинными неглубокими ложбинами — на первый взгляд они напоминают следы водной эрозии, однако анализ указывает на совершенно иное происхождение.

Результаты исследования показывают, что ложбины могут простираться на километры, но их ширина составляет от 100 до 500 метров, а глубине достигает не менее 9 метров. По сути, рельеф настолько слабо выражен, что они едва заметны. По словам ученых, на первый взгляд эти безобидные углубления на самом деле могут быть поверхностными следами процессов, происходящих на гораздо большей глубине.

По словам Липара, они с коллегами сопоставили данные картографирования и геофизических исследований, а также сведения о пещерах и результаты анализа отложений — результаты показали, что эти ложбины, вероятно, связаны с глубокими пещерными системами, расположенными под равниной Налларбор.

Некоторые местные пещеры неглубоки, но другие, как известно, уходят под землю на глубину 50-150 метров, а также имеют ходи, ширина которых достигает десятков метров, а длина — сотен метров. Считается, что эти пещеры сформировались в далеком прошлом, когда грунтовые воды, проходя сквозь известняк, растворяли его, образуя подземные каналы.

Со временем, по мере понижения уровня грунтовых вод пещеры осушились, а своды пещер начали обрушаться. По мере того как эти гигантские пещерные системы рушились снизу, грунт над ними смещался, оставляя следы на поверхности равнины. По словам ученых, они пришли к такому выводу, изучив пять протяженных углублений, в том числе впадину Кунальда длиной около 22 километра и впадину Янгунаби длиной около 28 километров.

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