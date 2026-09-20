Подо льдами Антарктиды найдено нечто древнее и особенное: помогло жизни появиться на Земле

Недавнее исследование предполагает, что горы, способствовавшие расцвету сложной жизни, могут скрываться под антарктическим льдом.

Антарктида — континент, погребенный под толщей льда. Однако ученые считают, что под этим ледяным покровом могут скрываться следы древних гор, не уступавших по величине современным Гималаям. Более того, предполагается, что эти таинственные вершины в прошлом оказали огромное влияние на ход развития жизни на Земле, пишет Science Alert.

Исследование, проведенное в 2022 году, показало, что гигантские горные цепи сформировались в период объединения суперконтинента Гондвана — примерно 650–450 миллионов лет назад. Теперь новое исследование дополнило картину. Ученые обнаружили: хотя сами горы давно разрушились под воздействием эрозии, их погребенные "корни" и продукты эрозии могут хранить свидетельства истории их существования.

Авторы нового исследования пришли к выводу, что эти древние горы, вероятно, способствовали созданию природных условий, способствовавших процветанию сложной жизни на Земле. Отметим, что эта масштабная гипотеза опирается на крошечные геологические "капсулы времени" — кристаллы циркона.

Известно, что кристаллы циркона отличаются исключительной устойчивостью: их химический состав и возраст, определяемый уран-свинцовым методом, позволяют установить время и место формирования порода, из которых они происходят.

По словам ученых, более 99,5% территории континента покрыто льдом, что значительно усложняет изучение геологического строения Антарктиды. В новом исследовании геологи из Австралийского национального университета повторно изучили кристаллы циркона, вынесенные с континента в океанические отложения, ранее исследованные учеными.

Результаты показали, что в исследуемых образцах отчетливо прослеживается "возрастной след" цирконов, сформировавшихся в период между 650 и 450 миллионами лет назад. Отметим, что этот период совпадает с периодом формирования суперконтинента Гондвана.

Реконструкция Гондваны с выделением основных блоков, внутренних и периферических орогенов Фото: Earth and Planetary Science Letters

Еще более любопытным оказалось то, что цирконы указывают на нечто более масштабное, чем просто древние породы. В некоторых кристаллах обнаружены химические признаки, характерные для глубоких корней сверхвысоких гор. По словам ученых, такие цирконы особенно часто встречаются в образцах, относящихся к эпохе Гондваны — это подтверждает гипотезу о существовании горных поясов, сопоставимых по масштабам с Гималаями.

Теперь ученые считают, что в результате столкновений тектонических блоков, соответствующих нынешним Антарктиде, Индии, Австралии и кратону Калахари, возникли горные системы гималайского типа.

По мере роста горы также подверглись разрушительному воздействию эрозии, что привело к разрушению. Разрушение гор — не просто образование песка и ила, оно также сопровождается поступлением в океан питательных веществ, в том числе фосфора и железа. Эти вещества, как известно, стимуляруют первичную продукцию водорослей и цианобактерий — организмов, которые находятся в основании морских пищевых цепей и вырабатывают кислород в процессе фотосинтеза.

Авторы исследования также полагают, что горы Гондваны, вероятно, также сыграли важную роль в зарождении сложной жизни на Земле — горные хребты обеспечили механизм, который позволил это осуществить. Огромные объемы сланцев, богатых органическим углеродом и пиритом, быстро и глубоко уходили под слой осадков. Постоянный приток питательных веществ способствовал первичной продукции и увеличению выработки кислорода, а быстрое захоронение органического углерода и пирита предотвращало повторное расходование части этого кислорода.

Отметим, что открытие вовсе не означает, что древние антарктические горы спровоцировали кембрийский взрыв, однако, по словам авторов исследования, они, вероятно, создали благоприятные условия окружающей среды, способствовавшие невероятно бурному разнообразию животного мира на планете.

Другие новости