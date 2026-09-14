Недооцененный гигант: огромный массив суши наконец получит статус суперконтинента (фото)

Недавнее исследование показало, что древний континент Гондвана на самом деле был больше, чем считалось ранее — массив наконец-то получит статус полноценного суперконтинента.

Благодаря результатам недавнего исследования Гондвана, похоже, наконец-то выходит в высшую лигу. В прошлом доисторический континент Гондвана часто недооценивали, называя лишь "крупным массивом суши", однако теперь геологи, похоже, обнаружили веские доказательства того, что на самом деле Гондвана — древний суперконтинент, пишет IFLScience.

Известно, что Гондвана представляла собой объединение массивов суши, доминировавшее на планете около 550 миллионов лет назад. Около 180 миллионов лет назад суперконтинент распался, положив начало Южной Америке, Африке, Мадагаскару, Индии, Австралии и Антарктиде.

О том, что эти современные континенты когда-то были соединены, мы знаем благодаря схожим окаменелостям доисторических организмов (включая динозавров), найденным в регионах, которые сегодня разделены тысячами километров океана. Если взглянуть на побережья Южной Америки и Африки, можно увидеть, как эти два континента когда-то плотно прилегали друг к другу, словно две ложки, сложенные одна в другую.

Предыдущие расчеты показывали, что на пике своего существования Гондвана занимала около 64% всей площади континентальной суши — некоторые эксперты полагают, что этого недостаточно для получения статуса "суперконтинента". Однако теперь ученые обнаружили то, что ранее упускалось из виду.

Геологи из Китайской академии геологических наук и Университета Кертина (Австралия) обнаружили доказательства того, что крупные фрагменты Гондваны скрыты под территорией Азии, Европы и Северной Америки. Ученые обнаружили, что гранит в некоторых районах Гималаев формировался в разное время, но все эти породы образовались в результате плавления более древних континентальных пород. В данном случае выяснилось, что все они происходят из одного и того же древнего континентального блока, сформировавшегося в период от 700 до 550 миллионов лет назад — это совпадает с зарождением Гондваны.

Окаменелости, найденные в Австралии, Африке, Антарктиде, Индии и Южной Америке, показывают, как Гондвана некогда господствовала в мире Фото: Wikimedia Commons

Авторы нового исследования утверждают, что прежние представления о масштабах Гондваны были существенно занижены. Новый анализ показывает, что она занимала не 64%, а 80% всей суши того времени — этого достаточно, чтобы официально признать Гондвану суперконтинентом.

Отметим, что в геологии не существует четкого определения суперконтинента, однако известно, что в прошлом Земли существовало несколько суперконтинентов, в том числе:

Пангея;

Родиния;

Колумбия.

Сегодня на планете нет ни единого суперконтинента, а крупнейшим массивом суши считается Афро-Евразия, которая занимает лишь около 57% всей земной суши, чего недостаточно для присвоения этого статуса.

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