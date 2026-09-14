Тревожный прогноз: названа дата, когда половина всех ледников Земли исчезнут (фото)

В недавнем исследовании ученые разработали пугающую карту, показывающую судьбу каждого ледника на планете — увы, к концу столетия их останется лишь половина.

В последние несколько десятилетий ученые все чаще концентрируются на том, с какими последствиями антропогенного климатического кризиса придется столкнуться человечеству. Теперь в новом исследовании ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) и Брюссельского свободного университета (Vrije Universiteit Brussel) создали пугающую карту, показывающую судьбу каждого ледника на Земле, пишет Daily Mail.

Пугающая карта демонстрирует судьбу всех ледников на планете — увеличив масштаб карты, по словам ученых, можно узнать, исчезнет ли конкретный ледник при различных сценариях глобального потепления Земли. Карта также показывает примерные сроки возможного исчезновения того или иного ледника.

По словам соавтора исследования, доктора Ландера Ван Трихта, общие показатели, такие как потеря массы или площади ледников, могут казаться весьма абстрактными. Однако благодаря новой карте люди по всему земному шару могут приблизить изображение того или иного горного района и увидеть, к каким последствиям для знакомых им ледников могут привести различные уровни глобального потепления.

Ужасающая карта раскрыла судьбу каждого ледника на Земле. Фото: ETH Zurich

Тревожным кажется тот факт, что, по прогнозам ученых, почти половина существующих ныне ледников может исчезнуть уже к концу столетия, если глобальное потепление сохранится на уровне +1,5°C. Анализ показывает, что это, вероятно, приведет к катастрофически последствиям.

Чтобы узнать о судьбе земных ледников, необходимо выбрать сценарий потепления. Доступны варианты повышения температуры на 1,5°C, 2°C, 2,7°C или 4°C. Цвет точек указывает на судьбу каждого ледника:

темно-красный цвет означает, что ледник уже исчез;

оранжевый — исчезнет в период с 2027 по 2041 год;

голубой — входит в число тех, которые сохранятся до 2100 года.

Кроме того, если навести курсор на тот или иной ледник, можно увидеть краткую информацию о нем. Также можно кликнуть по нему для просмотра полного профиля, включающего площадь, диапазон высот и прогнозируемые сроки исчезновения при различных сценариях.

Отметим, что карта основана на прогнозах, сделанных учеными в 2024 году — в них ученые оценили когда и где могут исчезнуть ледники по всему земному шару. Например, при глобальном потеплении на 1,5°C ежегодно может исчезать около 2000 ледников. В результате к концу столетия на планете может остаться лишь половина от нынешнего количества ледников. При этом, если глобальная температура повысится на 2,7°C, сохранится лишь 20% ледников, а потепление на 4°C оставит всего 10% от их нынешнего числа.

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