Земля трещит по швам: земная кора буквально раскрывается под Италией (видео)

Исследователи разгадали тайну того, что происходит в Апеннинском горном хребте — считается, что земная кора «расстегивается» в этом месте.

Глубоко под нашими ногами медленно вращается внутренний механизм Земли: континенты сталкиваются, края тектонических плит смещаются, горы поднимаются, пропасти зияют, а под всем этим происходит процесс конвекции. Этот процесс происходит невероятно медленно, а потому люди не способны заметить это без каких-либо приборов, пишет Science Alert.

Один из наиболее необычных регионов планеты расположен в Апеннинском горном хребте, который образует основу Итальянского полуострова. Известно, что здесь земная кора расходится вдоль горного хребта, одновременно сжимаясь вдоль внешнего края. Части региона поднимаются, а другие опускаются, а землетрясения по обе стороны хребта рассказывают столь же противоречивые истории.

В новом исследовании команда геологов во главе со Стефано Тавани из Флорентийского университета пришла к выводу, что им наконец-то удалось найти ответ: земная кора "расстегивается" под Италией, создавая странные геологические образования на поверхности.

Отметим, что этот процесс известен как деламинация, при котором плотная нижняя кора и прикрепленная к ней литосфера отслаиваются от верхней коры и погружаются в мантию. Ученые пришли к выводу, что под Апеннинами этот процесс происходит не везде одновременно. Предполагается, что этот процесс подобен застежке-молнии и имеет единый фронт, известный как шарнир, где происходит отслоение, и этот фронт медленно перемещается под Италию в сторону Адриатического предгорья.

Чтобы понять, почему это оказывает такое воздействие на поверхность планеты, ученым пришлось вернуться назад. Известно, Апеннинские горы тянутся примерно на 1200 километров вдоль всего итальянского полуострова и долгое время представляли собой геологическую загадку.

Подобно многим горным хребтам, Апеннины были образованы в результате столкновения тектонических плит, которые в течении миллионов лет сжимали и утолщали земную кору, создавая величественные вершины.

Однако тектоническая система под Италией не просто продолжала двигаться таким образом. На самом деле, по мере того, как плита, погружающаяся в мантию, постепенно отступала, кора за растущим горным хребтом разрывалась, открывая Тирренское море. Это сделало регион особенным: даже когда внешний край горного хребта продолжал сжиматься, кора дальше от него растягивалась.

В течение миллионов лет горизонтальное сжатие и растяжение оставались частями одной и той же тектонической системы. Примерно от 10 до 2 миллионов лет назад сокращение центральной части Апеннин на 100 километров сопровождалось аналогичным растяжением в Тирренском регионе позади них. Ранее это объяснялось отступлением плиты — опускающаяся плита растягивает земную кору за горным фронтом, в то время как сокращение продолжалось дальше на восток.

Однако около 2 миллионов лет назад что-то изменилось: основная фаза растяжения, открывшая Тирренское море, подошла к концу, и сокращение вдоль Апеннинского фронта впоследствии резко замедлилось. В то же время парадоксальная деформация горного хребта продолжалась — ученые пришли к выводу, что произошло нечто еще.

В новом исследовании ученые объединили несколько различных данных о горно хребте — ученые обнаружили убедительную закономерность. Различные виды деформаций, по-видимому, сосредоточены вокруг одной и той же структуры глубоко под Апеннинами.

Ученые полагают, что эта удвоенная кора является областью, где нижняя кора отслаивается подобно точке, в которой "кусочек скотча отрывается от поверхности при отклеивании". К слову, ученые также обнаружили, что землетрясения также группируются в этой области.

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