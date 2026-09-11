Земля тріскається по швах: земна кора буквально розривається під Італією (відео)

Дослідники розгадали таємницю того, що відбувається в Апеннінському гірському хребті — вважається, що земна кора "розстібається" саме в цьому місці.

Глибоко під нашими ногами повільно обертається внутрішній механізм Землі: континенти стикаються, краї тектонічних плит зміщуються, гори піднімаються, прірви зяють, а під усім цим відбувається процес конвекції. Цей процес відбувається неймовірно повільно, а тому люди не здатні помітити це без будь-яких приладів, пише Science Alert.

Один із найбільш незвичайних регіонів планети розташований в Апеннінському гірському хребті, який утворює основу Італійського півострова. Відомо, що тут земна кора розходиться вздовж гірського хребта, одночасно стискаючись уздовж зовнішнього краю. Одні частини регіону піднімаються, а інші опускаються, а землетруси по обидва боки хребта розповідають настільки ж суперечливі історії.

У новому дослідженні команда геологів на чолі зі Стефано Тавані з Флорентійського університету дійшла висновку, що їм нарешті вдалося знайти відповідь: земна кора "розстібається" під Італією, утворюючи дивні геологічні утворення на поверхні.

Зазначимо, що цей процес відомий як деламінація, під час якої щільна нижня кора та прикріплена до неї літосфера відшаровуються від верхньої кори й занурюються в мантію. Вчені дійшли висновку, що під Апеннінами цей процес відбувається не скрізь одночасно. Передбачається, що цей процес подібний до застібки-блискавки і має єдиний фронт, відомий як шарнір, де відбувається відшарування, і цей фронт повільно переміщується під Італією у бік Адріатичного передгір’я.

Щоб зрозуміти, чому це так впливає на поверхню планети, вченим довелося звернутися до минулого. Відомо, що Апеннінські гори простягаються приблизно на 1200 кілометрів уздовж усього італійського півострова і тривалий час були геологічною загадкою.

Як і багато гірських хребтів, Апенніни утворилися в результаті зіткнення тектонічних плит, які протягом мільйонів років стискали й потовщували земну кору, створюючи величні вершини.

Однак тектонічна система під Італією не просто продовжувала рухатися таким чином. Насправді, у міру того як плита, що занурювалася в мантію, поступово відступала, кора за зростаючим гірським хребтом розривалася, відкриваючи Тірренське море. Це зробило цей регіон особливим: навіть коли зовнішній край гірського хребта продовжував стискатися, кора далі від нього розтягувалася.

Протягом мільйонів років горизонтальне стискання та розтягнення залишалися складовими однієї й тієї ж тектонічної системи. Приблизно від 10 до 2 мільйонів років тому скорочення центральної частини Апеннін на 100 кілометрів супроводжувалося аналогічним розтягуванням у Тірренському регіоні позаду них. Раніше це пояснювалося відступом плити — плита, що опускається, розтягує земну кору за гірським фронтом, тоді як скорочення тривало далі на схід.

Однак близько 2 мільйонів років тому щось змінилося: основна фаза розтягування, що утворила Тірренське море, добігла кінця, і стискання вздовж Апеннінського фронту згодом різко сповільнилося. Водночас парадоксальна деформація гірського хребта тривала — вчені дійшли висновку, що сталося ще щось.

У новому дослідженні вчені об’єднали кілька різних даних про гірський хребет — і виявили переконливу закономірність. Різні види деформацій, судячи з усього, зосереджені навколо однієї й тієї ж структури глибоко під Апеннінами.

Вчені вважають, що ця подвоєна кора є ділянкою, де нижня кора відшаровується подібно до того, як "шматочок скотчу відривається від поверхні під час відклеювання". До речі, вчені також виявили, що землетруси також групуються в цій області.

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