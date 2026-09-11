Найспекотніший місяць в історії Землі: вчені не бачили нічого подібного за всю історію спостережень

Дослідники офіційно підтвердили, що серпень 2026 року став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень у світі.

Офіційно: серпень став найтеплішим місяцем за всю історію спостережень на планеті. Дані, опубліковані Службою з питань зміни клімату Copernicus (C3S), вказують на те, що минулого місяця середня температура становила 16,96 °C, пише Daily Mail.

Попереднім рекордсменом вважався липень 2023 року, коли середня глобальна температура сягнула 16,95 °C. Ще одним тривожним фактором стало те, що в серпні 2026 року середня температура поверхні моря також досягла рекордного рівня — на жаль, це вірна ознака посилення Ель-Ніньйо.

За даними керівниці стратегічного напряму з питань клімату в Європейському центрі середньострокових прогнозів погоди (ECMWF) Саманти Берджес, минулий серпень фактично став рекордним місяцем в історії глобального клімату. У результаті серпень 2026 року одночасно став найтеплішим серпнем і найтеплішим місяцем за всю історію спостережень, причому глобальні температури перевищили доіндустріальний рівень на 1,65 °C. На жаль, це означає повернення глобальних температур вище 1,5 °C.

У поєднанні з рекордними глобальними температурами поверхні моря та найтеплішим літом за всю історію спостережень у Західній Європі нові дані показують, як зміна клімату призводить до екстремальних явищ не лише в земній атмосфері, а й в океані. Очікується, що наслідки цих умов неодмінно позначаться на людях, а також на світовій економіці та екосистемах по всьому земній кулі.

Дані свідчать про те, що середня глобальна температура приземного повітря минулого місяця була на 0,85 °C вищою за середній показник за 1991–2020 років і на 1,65 °C вище розрахункового доіндустріального середнього показника за 1850–1900 роки. Тривожним є те, що серпень 2026 року став першим місяцем із температурою вище 1,5°C з листопада 2025 року.

Крім того, в Європі зафіксували хвилі спеки, що настали після виняткової серії екстремальної спеки, яка розпочалася ще в травні. У результаті в значній частині Центральної та Східної Європи спостерігалася повсюдна посуха, а у Франції, Великій Британії, Угорщині, Румунії та Сербії було зафіксовано сильну посуху.

При цьому температура в океані сягнула 21,07 °C, що значно перевищує рекорд, встановлений у 2023 році — 20,98 °C. Вчені зазначають, що температура поверхні океану залишалася надзвичайно високою на більшій частині тропічної зони Тихого океану, де сьогодні панують умови кліматичного явища, відомого як Ель-Ніньйо.

Зазначимо, що ці дані були опубліковані після того, як вчені Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) попередили, що Ель-Ніньйо "на наших очах набирає сили".

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