Найдавніший пазл Землі: загублений суперконтинент зібрали по шматочках через 550 млн років (відео)

Через 550 мільйонів років вченим нарешті вдалося відтворити стародавній суперконтинент буквально по шматочках — Гондвана займала 80 % поверхні Землі.

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років, і за цей час наша планета зазнала безлічі змін — тектонічні рухи не раз змінювали розташування континентів. Довгі роки вважалося, що стародавній суперконтинент Гондвана охоплював територію сучасної Південної Америки, Африки, Аравії, Мадагаскару, Індії, Австралії та Антарктиди. Однак нове дослідження припускає, що Гондвана насправді була ще більшою, ніж вважалося раніше, пише Daily Mail.

У новому дослідженні команда з Китайської академії геологічних наук виявила приховані фрагменти в докембрійських терренах — стародавніх блоках земної кори, що утворилися до кембрійського періоду. Це відкриття дозволяє припустити, що Гондвана могла становити вражаючі 80 % усієї земної поверхні того часу.

В історії нашої планети зафіксовано щонайменше три загальновизнані суперконтиненти, а статус Гондвани як суперконтиненту тривалий час був предметом суперечок. Тепер у вчених з’явилися переконливі докази того, що Гондвана повністю відповідає визначенню "Велика Гондвана" або суперконтинент.

Через 550 мільйонів років нарешті вдалося об"єднати давно втрачений суперконтинент Гондвана Фото: Geological Sciences

Відомо, що сьогодні на Землі існує сім континентів:

Азія; Африка; Північна Америка; Південна Америка; Океанія; Антарктида; Європа.

Однак у минулому ці континенти були об’єднані в суперконтиненти. Попередні дослідження показали, що стародавній континент Гондвана становив 64 % суходолу та 19 % загальної поверхні Землі. Проте тепер нове дослідження припускає, що Гондвана, ймовірно, була ще більшою — становила близько 80 % усієї поверхні Землі.

За словами головного автора дослідження Тао Вана, попередні оцінки не враховували периферійні фрагменти, що погано збереглися. Однак у новому дослідженні вони разом із колегами проаналізували дані сотень геохіміків з усього світу — загалом було вивчено дані щодо 25 346 магматичних порід.

Результати аналізу виявили глибоко залягаючі фрагменти в Південно-Східній Азії, Центральній Європі та Південно-Східній Північній Америці, які колись належали до Гондвани. У результаті площа, яку Гондвана займала в минулому, становила неймовірні 80 % поверхні планети. Втім, ця оцінка все ще вважається консервативною, оскільки деякі компоненти досі не враховані. Важливо зазначити, що 75 % зазвичай вважається пороговим значенням для статусу суперконтиненту.

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