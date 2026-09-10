Самый древний пазл Земли: затерянный суперконтинент собрали по кусочкам спустя 550 млн лет (видео)

Спустя 550 миллионов лет ученым наконец-то удалось воссоздать древний суперконтинент буквально по кусочкам — Гондвана составляла 80% земной поверхности.

История Земли составляет более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета претерпела множество изменений — тектоническое движение не единожды меняло расположение континентов. Долгие годы считалось, что древний суперконтинент Гондвана включал в себя территорию современной Южной Америки, Африки, Аравии, Мадагаскара, Индии, Австралии и Антарктиды. Однако новое исследование предполагает, что Гондвана на самом деле была еще более обширной, чем считалось ранее, пишет Daily Mail.

В новом исследовании команда из Китайской академии геологических наук обнаружили скрытые фрагменты в докембрийских террейнах — древних блоках земной коры, образовавшихся до кембрийского периода. Открытие предполагает, что Гондвана могла составлять поразительные 80% всей земной поверхности того времени.

В истории нашей планеты зафиксировано минимум три общепризнанных суперконтинента, статус Гондваны как суперконтинента долгое время были предметом споров. Теперь у ученых появились убедительные доказательства того, что Гондвана полностью соответствует определению "Большая Гондвана" или суперконтинент.

Спустя 550 миллионов лет наконец-то удалось собрать воедино давно утраченный суперконтинент Гондвана Фото: Geological Sciences

Известно, что сегодня на Земле существуют семь континентов:

Азия; Африка; Северная Америка; Южная Америка; Океания; Антарктида; Европа.

Однако в прошлом эти континенты были объединены в суперконтиненты. Предыдущие исследования показали, что древний континент Гондвана составлял 64% земной суши и 19% общей поверхности Земли. Однако теперь новое исследование предполагает, что Гондвана, вероятно, была еще более обширной — составляла около 80% всей земной поверхности.

По словам ведущего автора исследования Тао Вана, прошлые оценки не включали плохо сохранившиеся периферийные фрагменты. Однако в новом исследовании они с коллегами проанализировали данные сотен геохимиков со всего мира — в общей сложности были изучены данные по 25 346 магматическим породам.

Результаты анализа выявили глубоко залегающие фрагменты в Юго-Восточной Азии, Центральной Европе и Юго-Восточной Северной Америке, которые когда-то принадлежали Гондване. В результате площадь, которую Гондвана занимала в прошлом, составляла невероятные 80% поверхности планеты. Впрочем, эта оценка все еще считается консервативной, поскольку, некоторые компоненты все еще опущены. Важно отметить, что 75% обычно считается пороговым значением для статуса суперконтинента.

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