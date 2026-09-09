Уровень опасного газа в реках в 425 раз выше ожидаемого: Земля запустила "цикл катастрофы" (фото)

Исследователи предупреждают, что таяние арктических ледников создает «цикл катастрофы» изменения климата, вымывая метан из горных пород подо льдом.

Последние несколько десятилетий ученые неустанно предупреждают о последствиях климатического кризиса, с которыми неизбежно столкнется человечество. Теперь новое исследование предупреждает, что таяние антарктических ледников создает "цикл катастрофы" изменения климата, вымывая метан из горных пород подо льдом, пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые собрали 148 проб воды из 19 рек, питаемых ледниками, на Шпицбергене — отдаленном норвежском архипелаге в Северном Ледовитом океане. Результаты показали, что в каждой исследованной реке уровень метана был значительно выше, чем ожидали ученые. Шокирует тот факт, что в наиболее загрязненных водоемах содержание метана превышало ожидаемый уровень в 425 раз.

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Отметим, что метан — мощный парниковый газ, который попадает из рек в атмосферу, где способствует глобальному потеплению. Известно, что по мере потепления Земли и ускорения таяния ледников будет выделяться все больше метана, что приведет к еще более быстрому потеплению и еще большему таянию.

По словам ведущего автора исследования, доктора Габриэля Клебера, указанные в их работе с коллегами объемы невелики в сравнении с антропогенными выбросами, такими как ископаемое топливо, сельское хозяйство и отходы. Однако эти объемы метана невероятно важны, поскольку выявляют естественную петлю обратной связи, которая н ограничивается Шпицбергеном и может усиливаться по мере потепления Арктики.

В ходе исследования ученые обнаружили, что этот метан образуется не микробами подо льдом, как это происходит в Гренландии. Команда проанализировала типы углерода, обнаруженного в воде, и выяснила, что многие образцы, помимо метана, содержат пропан и этан. Отметим, что это именно то, что можно было бы ожидать. Если бы метан имел геологический, а не биологический источник.

Многие части архипелага Шпицберген содержат слои древних сланцевых пород, богатых органическим углеродом. За миллионы лет истории тепло и давление под землей могут превратить этот углерод в метан, а также другие газы, такие как пропан и этан.

В некоторых реках уровень метана был в 425 раз выше, чем ожидалось бы, если бы они просто поглощали этот парниковый газ из атмосферы Фото: Gabrielle Kleber

По словам доктора Клебера, эти ледники, как правило, тают на поверхности, но талая вода проникает на дно ледников через трещины и отверстия. Здесь она взаимодействует с горными породами, которые содержат древний газ — это приводит к тому, что вода может вымывать метан в реки.

Команда подсчитала, что ледники, заканчивающиеся на суше на Шпицбергене, могут переносить примерно от 182 до 368 тонн метана в год в талой воде. Это особенно тревожно для Арктики, поскольку метан является особенно мощным парниковым газом.

Отметим, что результаты нового исследования показывают гораздо более высокие оценки метана, выделяемого грунтовыми водами из источников перед ледниками. Используя георадар, исследователи также составили карту ледовых условий в некоторых ледниках, чтобы определить, какие факторы приводят к наибольшим выбросам метана.

По словам соавтора исследования Леонарда Магерла из Арктического университета Норвегии, они с коллегами обнаружили наибольшие выбросы метана зафиксированы там, где совпадали подходящие горные породы и подходящие условия ледника

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